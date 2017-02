Un bar dédié à l'univers de Tim Burton ouvre à New-York

Vous cherchiez une bonne raison de prendre des billets pour NY ? On a ce qu'il vous faut : un bar extraordinaire dédié au monde fantasmagorique du génial Tim Burton ! Boire un verre là-bas nous semble incontournable !

La nouvelle a fait le tour de la planète comme une traînée de poudre ! Un nouveau bar new-yorkais vient d'ouvrir et il a l'air démentiel !

Des fans du cinéaste Tim Burton ont eu l'idée de créer un lieu qui lui ressemble, avec même des serveurs déguisés en personnages de ses films : Beetlejuice, le barbier Sweeney Todd, Jack Skellington...

Et à la carte, pareil, tout se décline ! On peut boire du jus Beetle, prendre une tasse de thé Alice, trinquer à la limonade Edward ou au Jack Skellington. On peut également manger en apéritif du pain à l'ail Veruca (vous savez l'horrible petite peste de Charlie et la Chocolaterie), commander en plat un Boeuf Sweeney, des macaronis au fromage du Cheschire ou encore un burger végétarien Funèbre...

Ça donne envie de tester non ?

Happy Halloween. Welcome home my beautiful people! #beetlehousenyc Une photo publiée par Beetle House (@beetlehousenyc) le 31 Oct. 2016 à 21h11 PDT

This is #halloween #beetlehousenyc Une photo publiée par Beetle House (@beetlehousenyc) le 28 Oct. 2016 à 22h49 PDT