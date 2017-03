Un hôtel dédié à la bière va ouvrir en 2018

Voilà un concept qui devrait séduire les amoureux de bière fraîche...

Bienvenue à la maison du chien... heu... de la bière !

L'hôtel s'appellera TheDogHouse et il sera situé à Columbus, dans l’Ohio, aux États-Unis. Complètement dédié au thème de la bière, on trouvera une tireuse dans chaque chambre, ainsi que dans de nombreux recoins de l'hôtel, histoire d'être sûr de pouvoir déguster une bonne bière dès le petit-déjeuner... On pourra également boire sa mousse dans sa douche car un minibar garni d'une sélection de bières sera disposé à l'intérieur des salles de bain.

En plus d'avoir du jus de houblon qui coule à flot un peu partout, vous pourrez également aller vous détendre dans le spa qui utilise des traitements à base de bière. Et dans chaque suite, vous trouverez un jacuzzi chaud où la bière remplace l’eau... N'oublions pas que l’orge et le houblon sont notamment réputés pour leur forte concentration de vitamine B !

Participez à la campagne de crowfunding ?

L'idée de cet hôtel a germé dans le cerveau des gens de chez BrewDog, une brasserie écossaise. Une campagne de crowdfunding via la plateforme en ligne Indiegogo est actuellement en ligne jusqu'à la fin du mois de mars. Et comme souvent dans ce système de participation, chaque donneur recevra un présent à la hauteur de son don financier. Si vous donnez 140€, vous pouvez réserver une nuit dans une des 50 chambres que comptera l'hôtel quand celui-ci sera achevé. Pour 4 700 euros, vous aurez le droit de créer votre propre bière. Et si vous êtes généreux au point d'offrir 28 000 euros, l’hôtel sera entièrement à vous quelques jours durant !

Pour info, de la bière sera brassée sur place. Et pour 25€, vous pourrez obtenir une visite VIP de la brasserie et une dégustation privée pour deux...

On attend avec impatience septembre 2018 pour voir si ce projet fou s'est finalisé !