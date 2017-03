Un nouvel gratte-ciel est prévu à NY et il a une forme incroyable

Les architectes rivalisent de créativité pour construire toujours plus haut, toujours plus fou !

Ce nouvel immeuble a déjà un nom, The Big Bend, à défaut d'avoir une date de construction. Derrière ce projet, on trouve le cabinet d'architecte de renommée mondiale Oii Studio. Sur leur site, ils expriment parfaitement leur ambition de se différencier et de contourner les lois de construction à NY qui sont très réglementées :

"Nous nous sommes familiarisés avec les tailles des bâtiments. Nous apprenons régulièrement que le dernier building construit est le plus haut du monde et nous sommes toujours impressionnés par son prix au mètre carré. Un peu comme si la hauteur d'une tour influençait sur son prix.

La réglementation de l'urbanisme de New York a ​​incité les développeurs à rivaliser d'astuces pour maximiser la hauteur de leur propriété, car plus la taille est impressionnante plus l'est le prestige de leur société. Et si nous substituions la hauteur à la longueur ? Et si nos bâtiments étaient longs au lieu de d'être grands ?

Si nous parvenons à plier notre structure au lieu de plier les règles de l'urbanisme de New York, nous serons en mesure de créer l'un des bâtiments les plus prestigieux de Manhattan. Le bâtiment le plus long du monde. The Big Bend peut devenir une modeste solution architecturale correspondant aux limites de hauteur fixées à Manhattan."

Le bâtiment en forme d'immense U inversé nécessitera un système d’ascenseur unique qui pourra avancer en suivant une courbe.

On a hâte de voir cela... En attendant, voici quelques photos de ce projet innovant.