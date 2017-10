Un porridge délicieux en 5 minutes chrono

Un petit-déjeuner sain et rapide ? Voici ma recette !

Si le porridge est un petit-déjeuner des plus classiques en Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas en France. Nous, on mange les flocons d'avoine avec du lait froid, ce qui ne les fait pas gonfler et ne donne pas du tout le même résultat. La version britannique est nettement plus nourrissante. Et aussi plus facile à customiser ! On s'y met ?

Les ingrédients

70 g de flocons d'avoine

un verre de lait d'amandeds

du sirop d'érable

des fruits secs (noix de cajou, noix de coco, raisin...)

une demi-pomme

une demi-banane

Faites bouillir le lait. Une fois à ébullition, rajoutez le lait d'amandes (libre à vous d'utiliser du lait classique, chocolaté, ou n'importe quel autre lait végétal), et laissez bouillir quelques minutes en mélangeant. Retirez du feu et laissez gonfler le tout. Pendant ce temps, coupez les fruits (si vous n'aimez pas ceux proposés, n'hésitez pas à improviser en fonction de vos goûts). Il ne vous reste plus qu'à disposer le tout dans un bol de façon esthétique.

Et voilà le travail ! Un petit-déjeuner sain, équilibré, riche en vitamines et en fibres, qui promet de vous caler jusqu'au déjeuner, sans risque de fringale sur les coups de 11 heures !