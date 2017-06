Un tatouage qui joue le rôle d’un médecin, c’est possible ?

Les tatouages c’est avant tout un choix esthétique personnel. Et s’ils devenaient utiles ?

Le projet DermalAbyss a cette volonté : rendre le tatouage utile. En association avec la Harvard Medical School, le MIT Media Lab aurait développé un tatouage bien particulier… Ce dernier pourrait évaluer votre état de santé et émettre son diagnostic selon la couleur du tattoo ! Un projet révolutionnaire qui allierait le domaine médical au monde de l'esthétisme.

Les chercheurs à la tête du projet sont Xin Liu et Katia Vega. Elles ont monté une petite équipe composée de 8 étudiants en sciences. Leurs recherches sont fondées sur l’étude des biosenseurs car ces derniers ont la faculté d’évoluer selon les processus biologiques. Intégrés à l’encre, ces biosenseurs pourront de ce fait jauger l’état de santé général de l’individu et lui indiquer si son corps se porte bien. Le code couleur défini dépendra du pH, du taux de glucose et de sodium. Les changements de pH feront que l’encre passera du violet au rose, tandis que les niveaux de glucose vireront du bleu au brun.

Une belle avancée qui apportera une réelle plus-value aux tatouages classiques.