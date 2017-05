Un vieux joujou et un peu de talent !

Quand une artiste rencontre une ardoise magique, ça donne quelque chose de… magique justement !

Pour ceux qui n’ont pas connu la fameuse ardoise magique, sachez qu’il était très difficile de dessiner même un carré ! A l’aide des 2 boutons placés de chacun des côtés de l’ardoise, on pouvait tracer des lignes, le bouton de gauche gérant les abscisses et l’autre les ordonnées. Il fallait beaucoup d’inspiration et d’habileté pour s’improviser peintre. Le plus souvent, les créations ne donnaient pas grand-chose d'autre qu’un gribouillis illisible.

Désormais les créations de Jane Labowitch nous démontrent que ce n’était pas l’ardoise qui faisait des siennes mais bel et bien nous qui n’avions aucun talent artistique ! Cette jeune femme arrive à reproduire les plus célèbres tableaux avec son ardoise magique !

En passant par Michel-Ange ou en encore Van Gogh, cette artiste tout droit venue de Chicago nous dévoile un joli travail pleins de détails et de finesse.

On vous laisse apprécier… Bluffant non ?

Alors ? Cap ou pas cap ?