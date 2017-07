Une baleine échouée à Paris

Quelle surprise pour les parisiens de découvrir sur les quais derrière Notre Dame un immense cachalot échoué !

Vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'une vraie baleine. Toutefois, ce mammifère marin est réalisé de manière bluffante par un collectif écologique belge: Captain Boomer. L'objectif ? Sensibiliser les gens à la cause animale et environnementale. Et Paris était le lieu idéal, notamment depuis que la ville a accueilli la COP21.

L'animal, œuvre d’art ultra-réaliste fait de plastique, a pris la pose jusqu'au 23 juillet la pose quai de la Tournelle. Elle avait déjà fait impression à Rennes et va poursuivre son oeuvre dans d'autres villes européennes.

Pour faire les choses comme il faut, Captain Boomer avait établi un "périmètre de sécurité" et des "scientifiques" en tenues blanches entouraient le corps du cétacé (et répondaient aux questions des touristes). Comble du réalisme, une odeur de poisson pourri était diffusée et embaumait le lieu.

«Notre but est de jouer avec les frontières entre la fiction et la réalité, d'intriguer les gens, de les faire s'étonner, parler... C'est une manière artistique de sensibiliser à l'environnement. Ces sculptures hyperréalistes sont comme une immense métaphore du dysfonctionnement de notre système écologique. Les gens sentent que leur lien à la nature est perturbé». explique Bart Van Peel, fondateur de Captain Boomer.

Sur les réseaux sociaux, les photos pleuvent et le message passe !

