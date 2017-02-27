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Une fleuriste japonaise recycle des ampoules pour conserver des fleurs ! Magnifique !

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Ces ampoules contiennent de véritables fleurs qui restent fraîches très longtemps ! 

Une fleuriste japonaise recycle des ampoules pour conserver des fleurs ! Magnifique !

On doit cette jolie idée et invention à Rie Okitsu, une chercheuse en médecine et une fleuriste japonaise qui a combiné ses deux compétences pour créer un liquide permettant de conserver très longtemps les fleurs fraîches.

Elle a ensuite ouvert sa boutique, Flowerium, qui propose ces petits bouquets enfermés dans des ampoules. Absolument adorable ! Au Japon, son succès est immense. 

Vous pouvez retrouver son magnifique travail sur son compte Instagram. 

 

FLOWERS by NAKEDで販売するフラワリウムの中で一押しのフラワリウムたち . . .FLOWERS by NAKEDのテーマである「桜」 それと大人気の「ミモザ」 . 春の訪れを感じさせるようなピンクのフラワリウム 桜カラーのピンクがとっても可愛いフラワリウムです♫ FLOWERS by NAKEDで日本一早いお花見を堪能していただいた後は フラワリウムでお家で春を感じてください＊ そして毎年大人気のミモザのフラワリウムもFLOWERS by NAKEDにて いち早く登場致します♡ . 3月8日はミモザの日！ 大切なあの人にミモザのプレゼントはいかがでしょうか＊ . . .

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#GPRepost,#reposter,#notetag @yu.1220 via @GPRepostApp ======> @yu.1220:"THE SECRET" of the secret garden. 秘密の実験室. . FLOWERS by NAKED にて。 . 2017.02.11. . #flowersbynaked #フラワーズバイネイキッド #立春 #銀座 #フラワリウム #プロジェクションマッピング #桜 #サクラ #sakura #cherryblossom #花 #flowers #春 #お散歩 #電球 #フラスコ #実験室 #ファインダー越しの私の世界 #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい #カメラ女子

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フラワリウム3ラインのうちの１つ "トワレ(toillette)" . スリムでシャープなフォルムで どんなインテリアにも程よく馴染むカジュアルラインです . . ○ フラワリウムHPはこちら↓○ http://www.flowerium.jp . . . ○参加イベント -FLOWERS by NAKED - 日本で一番早いお花見を、 日本橋で。 2016年は、通算15万人の動員を達成し、Instagram にてハッシュタグ「#flowersbynaked」の投稿数は、アート展では異例の2万件超えを記録しました。2017年の「FLOWERS by NAKED」は「日本で一番早いお花見を、日本橋で。」をテーマにバージョンアップいたします。 桜をモチーフとしたアート空間「桜彩（おうさい）」をはじめ、二十四節気の第1である立春（春のはじまり）を感じる花のデジタルアートを展開。春一番が吹くと桜吹雪が舞い上がるストーリー性とインタラクティブ性のある空間のなかで、生花、オブジェ、映像、香り、飲食など五感で楽しむ花の新体験をお届けします。 . 会期 2017.02.02THU-3.20MON 会場 日本橋三井ホール 東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1-5F (エントランスは4F) アクセス 東京メトロ 銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結 A6 出口

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