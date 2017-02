Ces ampoules contiennent de véritables fleurs qui restent fraîches très longtemps !

On doit cette jolie idée et invention à Rie Okitsu, une chercheuse en médecine et une fleuriste japonaise qui a combiné ses deux compétences pour créer un liquide permettant de conserver très longtemps les fleurs fraîches.

Elle a ensuite ouvert sa boutique, Flowerium, qui propose ces petits bouquets enfermés dans des ampoules. Absolument adorable ! Au Japon, son succès est immense.

Vous pouvez retrouver son magnifique travail sur son compte Instagram.