On doit cette jolie idée et invention à Rie Okitsu, une chercheuse en médecine et une fleuriste japonaise qui a combiné ses deux compétences pour créer un liquide permettant de conserver très longtemps les fleurs fraîches.
Elle a ensuite ouvert sa boutique, Flowerium, qui propose ces petits bouquets enfermés dans des ampoules. Absolument adorable ! Au Japon, son succès est immense.
Vous pouvez retrouver son magnifique travail sur son compte Instagram.
#GPRepost,#reposter,#notetag @yu.1220 via @GPRepostApp ======> @yu.1220:"THE SECRET" of the secret garden. 秘密の実験室. . FLOWERS by NAKED にて。 . 2017.02.11. . #flowersbynaked #フラワーズバイネイキッド #立春 #銀座 #フラワリウム #プロジェクションマッピング #桜 #サクラ #sakura #cherryblossom #花 #flowers #春 #お散歩 #電球 #フラスコ #実験室 #ファインダー越しの私の世界 #写真好きな人と繋がりたい #写真撮ってる人と繋がりたい #カメラ女子
フラワリウム3ラインのうちの１つ "トワレ(toillette)" . スリムでシャープなフォルムで どんなインテリアにも程よく馴染むカジュアルラインです . . ○ フラワリウムHPはこちら↓○ http://www.flowerium.jp . . . ○参加イベント -FLOWERS by NAKED - 日本で一番早いお花見を、 日本橋で。 2016年は、通算15万人の動員を達成し、Instagram にてハッシュタグ「#flowersbynaked」の投稿数は、アート展では異例の2万件超えを記録しました。2017年の「FLOWERS by NAKED」は「日本で一番早いお花見を、日本橋で。」をテーマにバージョンアップいたします。 桜をモチーフとしたアート空間「桜彩（おうさい）」をはじめ、二十四節気の第1である立春（春のはじまり）を感じる花のデジタルアートを展開。春一番が吹くと桜吹雪が舞い上がるストーリー性とインタラクティブ性のある空間のなかで、生花、オブジェ、映像、香り、飲食など五感で楽しむ花の新体験をお届けします。 . 会期 2017.02.02THU-3.20MON 会場 日本橋三井ホール 東京都中央区日本橋室町2-2-1 COREDO室町1-5F (エントランスは4F) アクセス 東京メトロ 銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結 A6 出口