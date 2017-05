Une longboard et un peu de talent !

Cette jeune coréenne fait un malheur sur les réseaux avec sa longboard !

Une Longboard, pour ceux du fond qui ne suivent pas, c'est la version XXL du skate. Une longue planche, 4 roues, il ne manque plus que des skate shoes et c’est parti. Les riders font de la rue leur terrain de jeu et mettent à profit tous les obstacles qu'ils rencontrent. Mais cette jeune fille a clairement la classe, on dirait qu'elle danse sur son plateau...

Pour les fans de skate, je vous conseille vivement de checker son insta où pleins d'autres vidéos y sont disponibles !