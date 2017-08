Une salade fraîcheur en 5 minutes

Une salade simple et savoureuse réalisable en 5 minutes chrono, qui dit mieux ?

Quand on rentre du travail et qu'il fait chaud, on n’a pas envie de passer 4 heures en cuisine. Pour vous aider, voici ma recette coup de cœur du moment, une salade d'endives mais revisitée comme on dirait dans Top Chef.

Ingrédients par personne :

- 1 endive

- 1 carotte

- 1/2 pomme

- 1 petite boite de thon

- Quelques amandes natures

La recette :

Vous me rincez tout ça (sauf les amandes et le thon évidemment…) et ensuite, vous épluchez la carotte et la pomme. Coupez l'endive en petits morceaux. Râpez la carotte et une moitié de la pomme (le reste vous pouvez le manger soit en dessert, soit pendant la préparation de la salade !) Ouvrez et videz le liquide la boîte de thon. Faites une vinaigrette avec une noisette de moutarde, de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, une pincée de sel et de poivre dans un petit bol. Dans ma lubie du moment, j’ajoute un peu d’échalote dans toutes mes vinaigrettes. En effet, j’en trouve de la coupée en petits morceaux chez Picard donc c’est pratique et ça ajoute un peu de goût. Hachez vos amandes avec un couteau. L'idée n'est pas d’avoir de la poudre d'amande mais d'avoir un peu de croquant en bouche (à dire avec l'accent de Cyril Lignac). Mélangez le tout. Profitez !

Voilà, en 5 minutes vous avez une salade savoureuse et facile à réaliser.

Bon ap’ !