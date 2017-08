Vaincre le lundi matin en 5 chansons

Il y a le lundi au soleil, qu’on n'aura jamais mais on peut se faire un lundi en musique !

Vous pouvez mettre votre musique préférée comme réveil ou enclencher votre playlist préférée quand vous ouvrez les yeux le matin, c’est cool. C’est encore plus cool avec ces cinq morceaux, vous allez voir.

Loin de moi l’idée de m’insurger contre vos propres goûts musicaux ou contre les playlists créées sur les sites de streaming musical. Ecouter « Feeling good » de Nina Simone marche aussi très bien mais les chansons qui suivent gagnent à être connues pour mettre la misère au lundi matin, je vous assure.

Fakear - Morning in Japan

Dans les débuts du prodige caennais de l’électro, il y avait « Morning in Japan ». C’est la bonne recette si vous voulez déglinguer le lundi matin tout en douceur, vous laissez porter par le rythme molletonneux mais énergisant de Fakear.

Tim Dup - Cours, cours, et cours encore...

Un autre morceau, uniquement instrumental, dont le titre parle plus que des paroles. Pour les lents du matin, qu’une petite poussée musicale peut aider à atteindre la porte de chez eux pour affronter une semaine qui sera belle si elle commence bien, à peu près à l’heure, et surtout en musique.

Mc Solaar - Today is a good day (feat. Darina)

Si vous aimez bien qu’on vous raconte des histoires le matin mais que les gens autour de vous puent de la bouche et sont aussi endormis que vous ou que le blabla de la radio vous énerve, écoutez Mc Solaar. Vous vous direz que votre vie est cool et peut-être même que vous aurez envie de danser.

Wisin & Yandel - Follow The Leader (feat. Jennifer Lopez)

Après peut être que je vous ai sous-estimé et qu’il y a des matins où vous êtes déjà en feu au réveil et que vous partez à la salle de bain en moonwalk. Dans ces cas-là, une seule solution pour garder l’énergie incroyable qui est en vous : Jennifer Lopez.

Joe Dassin – La complainte de l’heure de pointe (A Paris à vélo)

Enfin, j’assume le caractère non conventionnel de cette pseudo playlist matinale et me dit que je ne bosserai jamais pour Deezer ou Spotify, c’est pas grave. Mais Joe Dassin il est quand même super sympa et il me donne envie de sortir de chez moi en dodelinant de la tête.

Bon courage avec le lundi matin et n'hésitez pas à nous donner votre playlist de la mort qui tue bon bien commencer la semaine !