Vans x Kendra Dandy : la collab' qui fleure bon le printemps !

Vans a fait appel à l’artiste Kendra Dandy pour la création d’une collection capsule pour ce printemps et ON ADORE !

Parce que la bien connue marque VANS a toujours le chic pour collaborer avec les meilleurs artistes, il faut avouer que cette dernière est particulièrement réussie.

Et alors que le printemps est arrivé lundi, il est temps de remiser ses boots au placard et de ressortir ses petites baskets en toiles. Ou bien, d’aller faire du shopping !

Inutile de chercher bien loin, cette collection capsule a tout ce qu’il faut pour accueillir à bras ouverts la nouvelle saison.

S'inspirant directement des couleurs vives et de l'esprit espiègle des années 60, les illustrations chamarrées de l'artiste viennent habiller les Vans Authentic, ainsi que des accessoires et vêtements pour femmes.

Les amateurs de Pop art se retrouveront dans les créations de Kendra Dandy, de sa déclinaison de l'emblématique Checkerboard dans des tons pastel, à ses motifs de glaces sur fond à pois, en passant par ses œufs au plat se détachant sur un fond noir.

Pochettes brodées sur chemisiers classiques boutonnés, t-shirts chatoyants, sacs à dos, casquettes, chaussettes etc... Cette collection pour femme affiche fièrement les dessins imprimés colorés de l'artiste. Idéal pour les beaux jours !