Villa Schweppes à Cannes : demandez le programme !

Elle est de retour ! Chaque année, la Villa Schweppes organise des soirées parmi les plus appréciées du Festival de Cannes. Et cette année, la programmation envoie du lourd.

Chaque année, au Festival de Cannes, c'est la même chose. La journée, les journalistes se pressent en projections de films, enchaînent les interviews, écrivent des articles… Et les autres festivaliers, entre deux films et un détour par la boutique Magnum, n'attendent qu'une chose : la soirée de la Villa Schweppes, lieu incontournable de la scène cannoise à l'occasion de l'événement cinématographique.

Cette année encore, la Villa a tout prévu pour mettre l'ambiance lors des soirées sur la Croisette. Et pour cause, elle célèbre un anniversaire un peu particulier : ses 10 ans d'existence ! Pour l'occasion, elle a donc décidé de faire appel à des artistes parmi les plus demandés, et la programmation devrait faire rêver les fêtards.

Au programme ? De véritables pointures, telles que Kavinsky ou Yuksek, qu'on ne présente même plus, ou encore Küngs, le nouveau prodige de la scène électro, qui sera présent pour un DJ Set exceptionnel. Parmi les autres artistes présents, on retrouve également : Alltta , Atom, Breakbot & Irfane, Busy P, DJ Pone, IAM, Laurent Garnier, MA/JI, Mai Lan, Para One, Pfel & Greem, et enfin Polo&Pan. Que du beau monde en quelques sortes !

Une chose est sûre : cette année encore, les festivaliers risquent de faire des pieds et des mains pour assister aux soirées de la Villa Schweppes. Jaloux ? Nous ? On ne voit pas du tout de quoi vous parlez…