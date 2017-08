Virée d'une piscine… A cause de son maillot de bain ?

Le maillot de bain de cette Américaine, jugé trop sexy, a entraîné son éviction d'une piscine publique…

Vous connaissez sans doute les histoires, nombreuses, de jeunes filles renvoyées de l'école à cause de leurs tenues jugées inappropriées. Jupes trop courtes, épaules dénudées… Selon les enseignants et la direction de nombreux établissements, ces tenues trop féminines risquent de nuire à la concentration des élèves et professeurs de sexe masculin.

Ces renvois passent un message terrible : celui que l'éducation des filles est moins importante que celle des hommes. Et surtout : que c'est aux femmes de faire un effort pour ne pas générer de pulsion chez les hommes. Eh oui, c'est tellement plus facile que de leur demander de se contrôler !

Un nouveau cas a fait le buzz, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux. Tyles Newman a publié des photos de sa compagne, Tori, en maillot de bain. Il explique que cette dernière a dû quitter la piscine d'une résidence de Seymour, dans les Tennesse, aux Etats-Unis. Il raconte : "Je n'avais jamais assisté à un cas de harcèlement sexuel ou de culture du viol avant aujourd'hui. Aujourd'hui, ma fiancée devait soit changer de maillot, soit porter un short par dessus le sien, soit quitter la piscine pour laquelle nous payons 300 dollars tous les mois."

En cause ? Un maillot de bain jugé trop révélateur, dès leur arrivée. Il suffit de regarder les clichés pour constater que la tenue en question est loin d'être aguicheuse : ce n'est qu'un simple maillot de bain. Mais selon l'une des personnes interrogées, ses fesses étaient tout simplement trop grosses pour être contenues dans un tel maillot. Elle a également eu le droit à des réflexions telles que "Vous allez choquer les enfants", ou encore "Vous allez exciter les adolescents".

Tyler continue : "Aujourd'hui, on a dit à ma fiancée qu'elle était moins importante que ce que les hommes ressentent près d'elle. Moins importante que le fait d'être sexualisée." Il dénonce un manque de respect, mais surtout la propagation de la culture du viol. Et il a bien raison.