Vol de super héros au-dessus de Nantes !

Trois super héros se sont fait remarquer à Nantes la semaine dernière ! On a vu Superman, Batman et Robin descendre à l’aide de cordes le long de la façade de l’hôpital à plusieurs reprises. Mais que se passait-il ce 25 janvier ?

Tous les trois n’étaient pas venus sauver le monde en commençant par la ville de Nantes, ni même tourner une scène de film... Mais ils étaient le centre d’une animation destinée à distraire les enfants hospitalisés. Et ce fut un succès ! Les trois cordistes de la société Techniciens Cordistes de Paris, après avoir fait les pitres et les acrobates aux fenêtres des petits malades dans leurs très reconnaissables déguisements, sont ensuite allés à la rencontre des enfants dans leurs chambres pour leur plus grand plaisir.

Cet événement a été financé par la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et par la Banque de France. Il était organisé dans le cadre de la promotion de la collecte Pièces jaunes qui se déroule cette année du 4 janvier au 11 février. Une bonne occasion de rappeler que cette opération permet le financement de nombreux projets pour les enfants hospitalisés partout en France !