Vous prendrez bien une petite glace… à l’eau polluée ?

A première vue, ce sont des bâtonnets de glace. Mais ce n’est qu’à première vue !

Trois jeunes étudiants de l’université nationale des Arts, à Taïwan, viennent d’être récompensés pour leur travail. Le 21 mai 2017, Hong Yi-Chen, Guo Yi-Hui et Cheng Yu-Ti se sont vus décerner un prix de Design qui récompense l’ingéniosité de leur support de communication. Il faut dire que leur idée, pourtant assez simple, a abouti à un visuel vraiment réussi. Tellement réussi qu’il est en train de faire le tour du monde via le net !

Vu de loin, ils paraissent plutôt tentants, ces sorbets aux fruits entiers… Pourtant si on y regarde de plus près, on s’aperçoit que les morceaux ne sont pas si appétissants que ça. Et le nom du projet, qui associe démarche artistique et sensibilisation environnementale, finit de nous inquiéter : « Polluted Water Popsicles » : bâtonnets de glace à l ‘eau polluée.

Ces trois jeunes Taïwanais ont récolté de l’eau sur 100 lieux pollués de leur île, n’hésitant pas à conserver les déchets divers qui s’y trouvaient. Mégots de cigarette, bouts de plastique, insectes et crustacés morts, détritus de toutes sortes ont ainsi fait partie intégrante des échantillons. Chaque prélèvement a ensuite été figé par une résine, puis a été travaillé pour prendre la forme d’une glace. Pour achever la mise en scène, ces glaces ont été conditionnées dans des emballages modernes et attrayants qui portent un numéro identifiant la zone où l’eau a été prélevée.

Une fois l’effet de surprise passé, c’est un sentiment de dégoût qui s’installe. Quel contraste entre l’innocent bâtonnet de glace et la saleté des déchets qu’il contient ! On ne peut échapper à la prise de conscience : l’état de pollution des eaux de Taïwan est alarmant !

Tout au long de leurs publications, les étudiants ont ponctué leur travail de la question : beau à voir = bon à manger ? La réponse est évidemment non, et tous ceux qui ont pu voir leurs produits esthétiques mais toxiques s’en souviendront. C’est donc mission accomplie pour cette équipe !