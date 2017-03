Voyage : et si on se perdait dans le désert ?

On est d’accord qu’il n’y a rien de plus plan-pan que de passer ses vacances à la mer ou à la montagne non ?

Alors ne serait-ce que pour faire preuve d’un peu d’originalité, et surtout pour fuir un peu le monde, on vous propose un tout autre type de destination, à savoir le désert. Et vous allez voir, il y a tout type de désert en plus, vous allez forcément en trouver un à votre goût !

Le Salar de Uyuni

Rendez-vous en Bolivie pour découvrir ce gigantesque desert salé, un des plus grand au monde. Il y a 4 millénaires, c’était un immense lac, aujourd’hui c’est un lieu incroyable et particulièrement photogénique, une escale obligatoire si vous visitez la cordillère des Andes, à plus de 3600 mères de hauteur.

Wahiba Sands

Plus classique, Wahiba Sands se trouve dans une région d’Oman, et fait 12500km2 de superficie, on peut y croiser jusqu’à 200 espèces d’animaux sauvages, et on peut y réaliser des excursions et même y dormir !

Vous y croiserez également quelques Bédouins, présents sur la zone certains mois de l’année pour y cueillir des dates.

Negev

On part en Israel pour visiter le Negev, un désert à la faune et à la flore étonnante, et et dans lequel vous pourrez faire de longues promenades à dos de chameaux. Là aussi vous pourrez y passer la nuit, et pour peu que vous ayez votre sac de couchage, ça pourra même être gratuit, le lieu est très prisé des routards.

White sand

Beaucoup plus cadré, il ne sera pas question d’y dormir, mais lors de votre prochain roadtrip américain, faites une pause à White Sands ! C’est le plus grand désert de gypse du monde, qui lui donne cette couleur blanche éclatante (voir photo), vous le trouverez dans le Nous-Mexique, à l’ouest des USA.

Le Namib

Comme son nom l’indique, le désert du Namib se trouve dans dans le sud-ouest de la Namibie, et c’est le plus vieux désert au monde, il est en effet âge de 80 millions d’années. C’est aussi un endroit magnifique et parfaitement adapté au bivouacs. A noter que proche de la côte, vous pourrez même rester dans le désert et mettre les pieds dans l’eau de la mer.

Le Taklamakan

C’est en Chine qu’il faudra vous rendre pour visiter le désert du Taklaman. Il est surnommé « Mer de la mort », il n’abrite quasiment aucune végétation. Il est visitable en voiture ou à dos de chameaux, vous y trouverez des dunes hautes de presque 300 mètres. N’oubliez pas de ramener votre pelle, car d’anciennes citées perdues du Xinjiang s’y trouvent ensevelies.

Vous avez d’autres idées de déserts incontournables, ou des souvenirs à partager ? Les commentaires sont là pour ça !