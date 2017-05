Weekday, la nouvelle boutique qui va nous ruiner

Marque du groupe H&M longtemps attendue en France, Weekday arrive enfin en France.

Bonne nouvelle pour nos dressings, un peu moins pour notre compte en banque. La première boutique Weekday arrive en région parisienne, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son arrivée a été très attendue. Il faut dire que Weekday (son petit nom) existe depuis une bonne quinzaine d'années dans différentes villes d'Europe. Mais jusqu'à présent, la petite soeur du géant suédois du prêt-à-porter semblait bouder la France : on ne la trouvait qu'en ligne, sur le site internet ou encore sur Asos.

Mais ça, c'était avant ! Depuis le 28 avril, on peut visiter les 225 m² d'espace dédié au shopping, qui a ouvert ses portes au 121 rue Vieille du Temple, dans le 3ème arrondissement de Paris. On y trouve tout ce qui a fait le succès de la marque en premier lieu, à savoir une vaste collection de jeans pour femmes, hommes et unisexe. Mais également des pièces de prêt-à-porter basiques : le style étant principalement minimaliste et décontracté, même si on retrouve bien entendu des choses plus tendances, telles que les tee-shirts à message, très tendances depuis quelque temps. Au programme également : des collections capsule régulières, de quoi apporter de la nouveauté le plus souvent possible dans les rayons.

A vos portefeuilles !