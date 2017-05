Vous êtes anxieux ? Vous avez toujours envie de savoir où est Jean, Pierre, Paul et Jacques ? N’attendez plus !

Weenect c’est la startup qui sauve les parents anxieux ! La startup offre la possibilité, grâce à une balise, de géolocaliser en temps réel et sans limite de distance tous vos proches. Il vous indique la position exacte et vous guide dans la foule !

Vous pouvez également paramétrer un trajet type comme le chemin de l’école à la maison et ainsi recevoir une notification en temps réel lorsque votre enfant quitte la maison et lorsqu’il arrive à l’école. Ce dernier peut même vous appeler via la balise en cas de problème ! Une belle alternative au portable … Brillant, n’est-ce pas ?

Mais la jeune équipe ne s’est pas arrêtée là ! En effet, elle a développé un système similaire adapté aux chiens et aux chats ! En bref la startup soulage tout monde avec l’ensemble de ces produits :

Weenect Kids (pour les enfants)

(pour les enfants) Weenect Silver (pour les seniors)

(pour les seniors) Weenect pets (pour les chiens et les chats)

Je vous laisse découvrir ce produit fantastique en image !