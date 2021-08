Focus sur la cuisine de camping

La réussite d'un camping nécessite beaucoup de préparation. Il est nécessaire d'emporter les équipements qui peuvent assurer un confort maximal comme la tente, les sacs de couchage ou les matelas. Vous devez également penser à votre bien-être, notamment à ce que vous allez consommer pendant tout le temps que va durer votre aventure. Voici quelques trucs que vous devez savoir sur la cuisine de camping.

Cuisiner ses propres repas avec un réchaud de camping

Pour cuisiner lors d'un camping, vous n'avez pas besoin d'une cuisinière imposante. Vous pouvez cuisiner de délicieux plats avec un réchaud de camping qui peut faire office de mini-cuisinière. Composé d'un support, d'un brûleur, d'une cartouche et d'un diffuseur de gaz, cet équipement est très pratique pour les activités en plein air. Il vous permet de cuisiner rapidement tous les repas dont vous avez envie. Il existe plusieurs modèles de réchaud de camping à savoir :

réchaud à gaz,

réchaud à alcool,

réchaud à bois,

réchaud multicombustible (essence, alcool, pétrole, kérosène),

réchaud à cartouche, etc.

Peu encombrant, le réchaud de camping est très fiable et s'utilise assez facilement. Notez que le fonctionnement varie d'un modèle à un autre. Il est donc primordial de vous munir du mode d'emploi de votre réchaud de camping. Vous y verrez toutes les instructions pour bien l'utiliser. Quoi qu'il en soit, veillez à bien régler l'intensité de la flamme lorsque vous allumez le réchaud afin d'éviter de brûler vos repas.

Les mesures de sécurité à respecter lors de l'utilisation d'un réchaud de cuisine

Cuisiner avec un réchaud de camping ne présente aucun risque quand on s'y prend bien. Une mauvaise manipulation ou petite négligence peuvent entraîner un incident. Pour éviter tout risque, il existe certaines mesures de sécurité que vous devez obligatoirement respecter, et ceci, quel que soit le modèle que vous avez choisi. D'abord, il faut installer le réchaud sur une surface plane en dehors de la tente et loin de tout produit inflammable.

Ensuite, maintenez les enfants et les animaux de compagnie éloignés du réchaud. Veillez à utiliser une casserole ou une poêle qui s'adapte parfaitement à la gazinière, autrement la chaleur sera envoyée en direction de la bonbonne de gaz.

Ne faites pas de gestes brusques pendant la manipulation du réchaud pour ne pas vous brûler ou renverser la casserole. Soyez calme et n'oubliez pas d'éteindre le réchaud de camping une fois que vous finissez votre cuisson.

Réchaud de cuisine pour le camping : la vaisselle et les outils adaptés

Le réchaud seul ne suffit pas pour cuisiner de vrais repas lors d'un camping. Vous devez aussi prévoir des éléments indispensables comme la vaisselle et les couverts. L'idéal est d'opter pour des couverts en aluminium, car ils sont pratiques, légers et résistent bien à la chaleur. De plus, ils se nettoient facilement et vous ne risquez pas de les casser. Pensez également à bien choisir vos casseroles ou vos poêles. Vous pouvez par exemple choisir des casseroles en inox ou en aluminium qui favorisent une cuisson rapide.

Il est également conseillé de constituer des réserves d'aliments, ce qui vous permettra de diversifier vos repas sans avoir à faire beaucoup de courses. Ainsi, vos réserves peuvent être composées d'aliments comme le riz, les pâtes à base de céréales, les légumes secs, les fruits secs, les sauces prêtes à l'emploi, le vinaigre et d'huile (d'olive par exemple).

En ce qui concerne les plats rapides que vous pouvez préparer, il y a entre autres les salades composées, les œufs brouillés, une poêlée de légumes, des soupes de légumes, des pâtes crémeuses, etc.