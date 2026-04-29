Repas du soir : ce plan en 7 jours met fin au casse‑tête des menus sans dépasser 30 minutes par soir

Entre le boulot et la fatigue, préparer le dîner devient un casse‑tête permanent. Et si un planning d’idées repas de la semaine simplifiait enfin vos soirs de printemps ?

Les soirs de semaine, la question qui tombe toujours finit par lasser : on mange quoi ce soir ? Frigo à moitié plein, énergie en chute libre, on ressort les mêmes pâtes sans saveur. Pourtant, quelques odeurs d’asperges qui grillent, de porc qui mijote et de fraises bien mûres suffisent à changer l’ambiance.

Cet article rassemble des idées repas de la semaine déjà structurées : salades de printemps croquantes, curry de poisson au lait de coco, pulled pork à réutiliser, compote pomme‑rhubarbe ou mousse de fraises très rapides. On garde la gourmandise, on gagne du temps ; reste à poser une méthode simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de palette de porc pour un pulled pork à décliner sur 3 repas

✅ 800 g de filet de poisson blanc pour un curry doux au lait de coco

✅ 1 kg d’asperges vertes et 400 g de radis pour les salades de printemps

✅ 6 pommes, 300 g de rhubarbe et 750 g de fraises pour les desserts express

La liste de courses prête à cocher pour 7 jours de repas de printemps

On commence par une vraie liste de courses. Asperges vertes, radis, petits pois et jeunes pousses couvrent deux à trois salades complètes. Palette de porc, poisson blanc et quelques œufs offrent plusieurs protéines pour la semaine. On ajoute pommes, fraises et rhubarbe pour des desserts maison prêts en dix minutes.

Riz, pâtes, quinoa, tomates concassées, lait de coco et huile d’olive complètent le placard pour improviser sauces et riz frit.

La méthode express pour dire adieu à “On mange quoi ce soir ?”

L’idée n’est pas de cuisiner tous les soirs, mais de préparer des bases en une heure, le dimanche par exemple. On cuit le pulled pork, un grand saladier de riz ou de quinoa et une compote pomme‑rhubarbe qui servira de dessert plusieurs jours.

Les autres soirs, on assemble autour de ces bases. Un curry de poisson au lait de coco cuit pendant que le riz réchauffe ; une salade d’asperges, radis et petits pois se prépare pendant que quelques tranches de pulled pork dorent à la poêle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dimanche, cuire pulled pork, riz et compote. Technique : Portionner en boîtes hermétiques, refroidir puis réfrigérer. Cuisson : Chaque soir, réchauffer une base et ajouter légumes frais. Finition : Terminer par un dessert express et quelques herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné par soir ≤ 30 min 🔍 Le secret de l’expert On mutualise les cuissons longues et on garde pour la semaine seulement des assemblages rapides et des finitions fraîches. ✨ Le twist gourmand : Préparer un petit bocal de graines grillées, herbes ciselées et citron prêt à saupoudrer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Vouloir changer entièrement de recettes chaque soir sans bases communes ; la fatigue gagne et le planning explose.

Les astuces de chef pour rendre ces repas vraiment gourmands

Pour que chaque assiette reste vive, on pense toujours au trio gras, acidité, croquant : filet d’huile d’olive, jus de citron, herbes, radis ou graines torréfiées minute.