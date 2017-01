Adorable ! Un papa et sa fille de 4 ans chantent en duo une bien jolie chanson.

En voilà un duo particulièrement touchant et une super reprise de "You've got a friend in me" de Toy Story.

« You’ve got a friend in me.” Cette chanson a été écrite et enregistrée par Randy Newman et elle a apparait pour la première fois dans le film d'animation Toy Story de Disney / Pixar en 1995. Elle devient rapidement la chanson des thèmes de ses suites, Toy Story 2 (1999) et Toy Story 3 (2010).

Comme beaucoup d'autres chansons de Disney, «Vous avez un ami en moi» a été interprété de nombreuses fois. En France, c’est Charlie Couture qui chante la version française et le titre devient « Je suis ton ami ». En Espagne, ce sont les Gipsy Kings qui s’y collent dans Toy Story 3.

Mais de toutes les versions, c’est certainement celle-ci qui est la plus craquante. Claire Ryann, petite fille de trois ans originaire de l'Utah pousse la chansonnette avec son père, Dave Crosby, 28 ans. Et quand son papa chante à sa fille qu’elle trouvera toujours un ami en lui, forcément, les frissons montent !

Voici les paroles de « You've got a friend in me ». Vous verrez en écoutant la vidéo que le papa a légèrement changé les paroles de la chanson. Le vieux pote (pal) est devenu le vieux papa. Et le petit garçon une petite fille, forcément. Mais le message reste le même.

You've got a friend in me

You've got a friend in me

You've got a friend in me

When the road looks rough ahead

And you're miles and miles

From your nice warm bed

You just remember what your old pal said

Boy, you've got a friend in me

Yeah, you've got a friend in me

You've got a friend in me

You've got a friend in me

You've got troubles, and I've got 'em too

There isn't anything I wouldn't do for you

We stick together and can see it through

'Cause you've got a friend in me

You've got a friend in me

Some other folks might be

A little bit smarter than I am

Bigger and stronger too, maybe

But none of them will ever love you

The way I do, it's me and you, boy

And as the years go by

Our friendship will never die

You're gonna see it's our destiny

You've got a friend in me

You've got a friend in me

You've got a friend in me

La traduction littérale en français de "You’ve got a friend in me".

Tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi

Quand les routes semblent dures

Et que tu es à des kilomètres

De ton bon lit bien chaud

Rappelle-toi simplement ce que ton vieux pote disait

Mec, t'as un ami en moi

Tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi

Si tu as des ennuis, j'les ai aussi

Il n'y a rien que je ne ferais pas pour toi

On est ensemble pour voir le fond

Parce que tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi

D'autres personnes seraient

Un peu plus intelligent que moi

Plus grand et plus fort aussi

Sûrement

Mais aucun d'eux ne t'aimera jamais

Comme moi je le fais, C'est toi et moi

Mec, les années vont passer

Notre amitié ne mourra jamais

Tu verras, c'est notre destin

Tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi

Tu as un ami en moi