À 519 €, ce poêle tout fonte Invicta chez Cdiscount promet de chauffer jusqu’à 85 m² cet hiver, mais pas partout

Les soirées de février restent glaciales et les radiateurs font grimper la facture. Ce poêle à bois Invicta Remilly en promo chez Cdiscount promet de chauffer jusqu’à 85 m², mais à qui profite vraiment ce bon plan ?

L’hiver joue les prolongations et les soirées de février restent fraîches, voire franchement glaciales selon les régions. Entre les radiateurs électriques gourmands et le gaz qui pèse sur le budget, beaucoup de foyers regardent de près le chauffage au bois. Surtout quand il s’agit d’un modèle tout fonte, réputé pour garder la chaleur. Un poêle compact signé Invicta attire particulièrement l’attention en ce moment.

Ce poêle à bois, le poêle à bois Invicta Remilly 7 kW, est annoncé pour chauffer entre 40 et 85 m² grâce à sa conception 100 % fonte. Chez Cdiscount, son prix passe actuellement d’environ 575 € à 519,99 €, soit 55 € de remise immédiate en plein cœur de l’hiver. À ce niveau de tarif, quand de nombreux poêles fonte frôlent ou dépassent les 1 525 €, l’offre fait forcément réfléchir. Reste à savoir à qui cette affaire peut vraiment profiter.

Poêle à bois Invicta Remilly 7 kW : une promo Cdiscount qui tombe au bon moment

Proposé à 519,99 €, ce poêle tout fonte arrive alors que les factures de chauffage restent sous tension et que les poêles se vendent encore très bien. Dans cette tranche de prix, beaucoup de modèles mêlent acier et fonte. Ici, la fonte structure vraiment le corps de chauffe, pour une chaleur qui dure au lieu de retomber dès que le feu baisse.

Invicta, fondée en 1924 dans les Ardennes, conçoit et coule ses poêles en France, avec une certification Origine France Garantie pour le Remilly 7 kW. Ce modèle vise clairement les budgets serrés qui veulent passer au bois. Des avis signalent une fiabilité et un service après-vente inégaux selon les références, mais les pièces détachées restent faciles à trouver et souvent abordables grâce au maillage de revendeurs.

Fonte, 7 kW et label Flamme Verte : que promet ce poêle jusqu’à 85 m² ?

Côté performances, la puissance de 7 kW permet de chauffer un volume compris entre 100 et 210 m³, soit environ 40 à 85 m² selon l’isolation du logement. Dans un appartement récent d’environ 70 m² bien isolé, ce niveau suffit souvent pour couvrir l’essentiel des besoins. Dans une maison plus ancienne de 80 m² moyennement isolée, le poêle jouera plutôt le rôle de renfort confortable au chauffage principal. Tout se joue sur la qualité des murs et des fenêtres.

Grâce à la fonte, le poêle emmagasine la chaleur pendant la flambée puis la diffuse encore plusieurs heures, avec une combustion pouvant atteindre environ 8 heures en régime ralenti. Le foyer accepte des bûches jusqu’à 34 cm. Labellisé Flamme Verte 7 étoiles et conforme EcoDesign 2022, il offre un rendement proche de 78 % et des émissions limitées, conditions qui permettent en général d’accéder à MaPrimeRénov’ et aux primes énergie si la pose est réalisée par un professionnel RGE.

Pour quels logements ce poêle Invicta à 519 € est vraiment intéressant ?

Ce poêle vise surtout les logements bien isolés de taille modérée. Il s’exprime mieux dans une grande pièce de vie centrale.

À vérifier avant de cliquer :

un conduit existant ou réalisable aux normes ;

une puissance validée par un professionnel RGE ;

un budget incluant pose, accessoires et bois de chauffage.