Aménagez votre salle de bains dans un style rétro original

Les salles de bains rétro sont à nouveau à la mode ! Elles sont originales, nostalgiques, élégantes et surtout, elles ne se démoderont jamais ! Vous aimez les salles de bains qui ont une atmosphère nostalgique et qui vous rappellent le bon vieux temps ? Créez-en une chez vous ! Mais savez-vous comment aménager votre salle de bains dans un style rétro ?

Il existe un adage qui dit qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Le passé peut pourtant nous inspirer à bien des égards et à côté de cela, rien ne nous empêche d’utiliser dans la vie présente des choses du passé qui ont fait leurs preuves. Et c’est d’autant plus vrai dans le domaine du design. Il n’est donc pas surprenant que le style rétro réapparaisse régulièrement dans nos maisons. Face à tous les styles modernes actuels, le style rétro a une place de choix.

Le style rétro, c’est quoi ?

Si on réfléchit au terme en lui-même, le style rétro signifie tout ce qui a démontré sa valeur par le passé. Généralement, le style rétro est associé à diverses époques bien précises : les années 50, les années 60, les folles années 70, mais aussi des périodes bien plus anciennes – les années 20, un style vie de château, etc. Nombreux sont ceux qui, lorsqu’ils entendent le mot rétro, pensent à une baignoire en îlot sur pieds et à un robinet de baignoire sur pied.

Les différentes époques sont rarement combinées. L’accent est généralement mis sur l’uniformité de style grâce à laquelle une atmosphère absolument spécifique se dégage de la pièce. Mais rétro ne signifie cependant pas obsolète ou vieux ! Le style rétro est certes basé sur les lignes, les couleurs et souvent aussi sur les matériaux qui étaient typiques pour telle ou telle époque, mais il a recours aux commodités offertes par les technologies et approches modernes. Vous ne perdrez donc rien de votre confort moderne.

Le style rétro face au minimalisme moderne

Alors que les lignes modernes suivent plutôt le chemin des arêtes franches et d’un minimum de décorations, le style rétro est souvent associé à des lignes courbes, à des décorations raffinées et à des détails très élaborés. Il n’est pas rare qu’il joue avec les couleurs (différentes teintes de blanc, des couleurs pastel, voire même parfois des couleurs plus « sauvages ») et avec des matériaux naturels comme des cadres de miroir en bois, des armoires pour lavabo dans un décor bois, etc. Les formes y sont généralement plus complexes.

Le style rétro est capable d’évoquer en vous une véritable atmosphère « des bons vieux temps » et il est souvent associé au confort d’une grande baignoire et à une certaine intimité. Ce style ne conviendra cependant pas à tout le monde. Par exemple, les personnes qui ont besoin d’ordre pour pouvoir se concentrer risquent de se perdre dans ce style qui pourra optiquement les perturber. La vue est attirée par les détails élaborés et le penseur quitte ainsi son processus de réflexion.

Les salles de bain rétro : un retour aux traditions

La salle de bains est une pièce spécifique de la maison dans laquelle le style rétro est capable de faire des miracles et ce, même en ces temps modernes où la salle de bains est un endroit où nous cherchons la tranquillité et où, d’une certaine manière, nous essayons de nous laver non seulement le corps, mais où nous essayons aussi de purifier notre esprit en le nettoyant de tous les défis quotidiens auxquels il est exposé. Une salle de bains rétro sera une sorte de main tendue qui vous apportera son soutien dans ce processus de purification. Le style rétro évoque en effet une certaine nostalgie. Nous nous rappelons ainsi moments où nous nous sentions bien, nous nous appuyons sur des traditions et des valeurs qui ont été éprouvées par de nombreuses générations avant nous.

Quels sont les éléments typiques d’une salle de bains rétro ? Des baignoires en îlot ayant des pieds dominants, des WC autoportants ayant un pied élaboré et un réservoir décoratif, un siège de WC qui joue avec des lignes très caractéristiques. Et pour finir, dans une salle de bains rétro, vous trouverez des lavabos ornementaux accrochés au mur, éventuellement des lavabos associés à une armoire stylisée.

Les salles de bain rétro : les mitigeurs

La salle de bains rétro mise sur des mitigeurs à robinets. Des éléments décoratifs qui se transforment d’une certaine manière en éléments dominants sont typiques pour ce type de salle de bains. C’est en conservant un style uniforme que vous arriverez à créer une atmosphère qui plaira aussi bien à vos yeux qu’à votre âme. Faites cependant attention aux carrelages de la salle de bains – ils ne doivent pas attirer toute l’attention du visiteur. Au contraire, ils doivent faire ressortir les accessoires de la salle de bains, voire les compléter. À côté du chrome, les mitigeurs sont souvent recouverts d’un revêtement ayant une couleur bronze ou dorée, voire une combinaison de ces deux couleurs. Les mitigeurs les plus fréquemment utilisés seront des mitigeurs sur pied ou des variantes à installer sur le mur.

Et comment vit-on dans une telle salle de bains ? Avec élégance bien entendu !