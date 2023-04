Boucles d’oreilles en cuir : la mode écoresponsable

En tant que femme coquette, vous appréciez certainement les jolis accessoires beauté. Ces dernières années, les tendances sont orientées vers les bijoux écoresponsables dont la composition, la fabrication et le transport se veulent plus respectueux de l’environnement.

C’est notamment le cas des boucles d’oreilles en cuir : de nombreux créateurs utilisent désormais des matières recyclées pour réaliser leurs bijoux artisanaux. Ces accessoires, généralement proposés à prix abordable, sont parfaits pour offrir un beau cadeau à une femme qui compte pour vous. Zoom sur les boucles d’oreilles écoresponsables.

Des cuirs recyclés de grande qualité

À présent, nombreux sont les vendeurs de bijoux à proposer des créations dites écoresponsables. Mais que signifie réellement ce qualificatif ?

Le cuir écoresponsable est bien souvent une matière recyclée. Cela veut dire qu’il provient d’anciens produits pour être réutilisé dans la fabrication d’autres accessoires : cela peut être des boucles d’oreilles, mais aussi des colliers ou des bracelets. La fabrication du cuir requiert l’utilisation de substances spécifiques et la mise en place de traitements particulièrement nocifs pour l’environnement, notamment en ce qui concerne les procédés de tannage minéral. La réutilisation de cette matière est donc un bon moyen de réduire la quantité de rejets toxiques issus des différentes étapes du tannage.

En principe, les bijoutiers créateurs récupèrent le cuir dans des ateliers de maroquinerie ou des recycleries. La production d’articles composés de cette matière génère de nombreuses chutes ainsi que des produits non commercialisés. C’est une véritable aubaine pour les créateurs qui peuvent récupérer ces matériaux de grande qualité pour réaliser leurs bijoux fantaisie.

Les types de cuirs réutilisables sont nombreux. Il peut s’agir de cuir marin ou bovin, naturel ou coloré. Le simili est également très employé pour créer des bijoux fantaisie, comme le cuir pailleté, irisé, façon crocodile ou façon serpent.

Pour rester dans une démarche écoresponsable, les créateurs utilisent couramment des matières d’origine française ou européenne afin de limiter les transports et de réduire leur empreinte carbone. Cela peut être des coquillages, du métal recyclé ou des matières naturelles comme le bois.

Des boucles d’oreilles en cuir fabriquées de façon artisanale

Les boucles d’oreilles en cuir sont créées et assemblées dans des ateliers spécifiques au sein desquels les créateurs mettent en pratique leur talent et leur savoir-faire. Le cuir est découpé en de nombreuses formes pour créer une multitude de modèles de boucles d’oreilles : créoles, clips, puces, boucles d’oreilles pendantes à tiges ou à crochets… Parfois, les fabricants ajoutent d’autres matières au cuir pour réaliser des bijoux somptueux.

En découvrant les boutiques en ligne de bijouteries fantaisie, vous pourrez ainsi craquer pour de superbes colliers avec pendentifs en coquillages ou en bois ! À moins que ce ne soit pour une jolie paire de boucles d’oreilles créoles en bronze ou en plaqué argent ? Si vous aimez la couleur, vous serez servie : ces bijoux peuvent posséder de nombreuses teintes mises en valeur par un large panel de formes et de motifs. Assorties à un joli bracelet comme un jonc en bois ou en laiton, les boucles d’oreilles en cuir sont idéales pour apporter de la couleur à votre visage, quelles que soient l’occasion et la période de l’année.

La boutique en ligne Nune

Vous êtes à la recherche d’un bijou original pour un cadeau ? Vous souhaitez faire l’achat de jolies boucles d’oreilles fantaisie ? L’atelier Nune vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses colliers et ses nombreux modèles de boucles d’oreilles en laiton doré à l’or fin, en bronze ou en plaqué argent. Les collections Nune comprennent notamment de jolies créoles aux influences bohèmes, mais aussi des puces colorées et des boucles d’oreilles pendantes sur dormeuses à fermeture sécurisée !

Grâce au large choix de motifs et de coloris disponibles, vous pouvez personnaliser les différents modèles présents dans la boutique et créer votre propre version du bijou parfait pour votre look ! Ces accessoires peuvent aussi être sélectionnés pour une femme que vous aimez et que vous souhaitez surprendre à l’occasion d’un anniversaire, de la fête des mères ou par simple plaisir d’offrir.

La boutique en ligne Nune vous permet de passer commande rapidement. Il vous suffit de choisir les modèles qui vous conviennent et de sélectionner vos matières et vos coloris. Vous recevrez vos nouveaux bijoux dans les meilleurs délais ! N'hésitez pas à en savoir plus !