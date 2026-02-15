Castorama : ce sol stratifié à moins de 8 €/m² permet de refaire une petite pièce pour 50 € et affole les bricoleurs

Refaire le sol d’une petite salle de bain pour moins de 50 € semblait mission impossible. Jusqu’à cette promo sur un sol stratifié Castorama pas cher qui affole les bricoleurs.

Dans les rayons bricolage et sur les réseaux, une petite phrase revient en boucle : « j’ai refait mon sol pour moins de 50 € ». Derrière cette promesse qui attire tous les regards se cache un même produit, un sol stratifié bien précis vendu par Castorama. L’idée est simple : offrir un vrai coup de frais au sol d’une petite pièce sans faire exploser le budget de début d’année.

En plein hiver, quand on passe ses soirées à la maison, l’envie de changer de décor se fait sentir, mais le portefeuille sort tout juste des fêtes. Refaire le sol d’une salle de bain, d’un couloir ou de toilettes d’environ 6 m² pour moins de 50 € de revêtement devient alors un argument choc. De quoi intriguer même les bricoleurs les plus prudents.

Un sol stratifié Castorama à 7,99 € par m² qui bouscule les prix

Le cœur de cette astuce, c’est le Kronospan Kirton, un sol stratifié affiché à 7,99 € par m². À ce tarif, la réfection d’une petite pièce d’environ 6 m² reste sous la barre symbolique des 50 € de revêtement. L’enseigne présente ce prix comme son niveau le plus bas depuis le 1er janvier 2024, avec un volume total limité à 45 000 m² dans les magasins participants, ce qui nourrit l’effet bon plan.

Chaque paquet couvre environ 2,669 m², ce qui impose de bien mesurer la pièce et de prévoir un peu de marge pour les découpes. Ce qui séduit, ce n’est pas seulement la note finale : le décor « effet bois brut », la finition mate et la texture structurée donnent l’illusion d’un parquet chaleureux, accentuée par les 4 chanfreins qui dessinent chaque lame comme un vrai bois massif.

Kronospan Kirton : technique solide et pose accessible

Derrière le look, la fiche technique reste sérieuse. Ce sol stratifié de 7 mm repose sur un support en fibres de bois haute densité (HDF), classé AC4, soit une classe 23/32 adaptée aux passages intenses d’un logement ou à un usage commercial modéré. Il est annoncé résistant à l’eau, compatible pièces humides comme la cuisine ou la salle de bain, supporte le chauffage au sol hydraulique ou électrique, affiche une qualité de l’air A+ et une garantie de 20 ans.

Côté chantier, les lames de 128,8 cm sur 19,5 cm se posent en flottant grâce à un système à clipser rabattable, sans colle. De quoi rassurer les bricoleurs occasionnels. Avant de se lancer, quelques réflexes restent utiles :

Mesurer précisément la surface et ajouter une petite marge pour les chutes.

Vérifier que l’ancien sol est propre, sec et globalement plan.

Prévoir sous-couche, plinthes et barres de seuil adaptées au projet.

Profiter du bon plan sans mauvaise surprise

Dans la pratique, le ticket sous les 50 € concerne le seul revêtement : le coût global dépendra des accessoires choisis. L’intérêt de ce modèle résistant à l’eau reste sa polyvalence, des toilettes à la cuisine en passant par un séjour, pour un résultat visuel proche d’un parquet bien plus onéreux. Avec un prix plancher, une quantité limitée et un rendu haut de gamme, ce sol explique pourquoi tant de bricoleurs disent avoir l’impression d’offrir une pièce presque neuve pour le prix d’un bon restaurant.