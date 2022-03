Préparer son mariage est souvent pour les couples, l'occasion de débats passionnés sur le lieu, la date de la cérémonie, ainsi que sur le nombre des invités. Une fois ces principaux critères définis, il est temps de se pencher sur la question des invitations. Comment bien organiser son mariage en choisissant le faire-part de mariage qui va annoncer l'ambiance de la fête et qui va être envoyé pour marquer l'événement ?

Le choix du faire-part de mariage

On dit que choisir, c'est renoncer… Et quand on projette de se marier on est mis face à ce dilemme à maintes reprises lorsqu'il s'agit de choisir son faire-part d'invitation. Qu'à cela ne tienne, l'amour triomphe toujours et à force de patience, de persévérance et quelquefois d'un brin de concessions, on arrive à arrêter un choix. Pour en arriver à ce choix, il a fallu déterminer l'ambiance que l'on souhaite donner à ce mariage. En fonction de cette atmosphère souhaitée, on a choisi le format du faire-part, le texte rédigé pour l'invitation, la matière qui symbolise au mieux la cérémonie. On a harmonisé le faire part au thème du mariage afin qu'il corresponde avec la décoration de la salle, les tables des convives et les tenues des mariés. Et comme on est des gens bien sous tous rapports, on a décidé de choisir un faire part elegant parce que c'est définitivement l'adjectif qui nous caractérise. On a poussé l'élégance jusqu'à confectionner un faire-part personnalisé que l'on a créé nous-mêmes avec un logiciel sur un site de mariage sur internet (d'une parce qu'on est créatif et de deux parce que le prix était super intéressant et que l'on a plein d'invités).

Autres éléments de papeterie

Comme on a pu le voir, l'harmonie du thème est une symbolique essentielle pour la réussite d'un mariage. Et cela tombe bien car elle peut se décliner de nombreuses façons. Par exemple, les éléments de papeterie peuvent venir compléter la fête en respectant le thème choisi.

On dit des enveloppes qu'elles sont le reflet des invitations. Ainsi puisque l'on a choisi d'envoyer un faire-part élégant (mais bien entendu tout autre choix est possible), l'enveloppe se doit de coller au thème pour que l'invité se sente déjà imprégné de l'ambiance attendue le jour du mariage. Il faut penser à la faire parvenir plusieurs semaines avant la date de l'événement pour obtenir une réponse en amont et permettre aux invités de s'organiser si le mariage se déroule loin de chez eux ou sur plusieurs jours s'ils doivent réserver un hôtel.

Les menus

Ils doivent annoncer le repas et pourquoi pas le programme et eux aussi se doivent de respecter le thème pour ne pas dénoter. Bien souvent c'est un souvenir que les convives emmèneront pour se rappeler l'épisode heureux du mariage.

Les plans de table

Peut-être est-ce l'occasion de se montrer un peu plus fantaisistes ? La créativité n'empêche pas l'élégance. On peut s'amuser à regarder les invités chercher leurs places et découvrir à côté de qui ils sont assis et vont passer la soirée.

Les marques-place

Là aussi, on peut imaginer se montrer originaux par un petit message personnalisé à chacun des invités. On peut pourquoi pas y glisser la photo individuelle de chaque personne.

Les cartes de remerciements

Et il reste l'incontournable élément qui permet de boucler la boucle et qui met fin à la fête, on parle évidemment de la carte de remerciements qui idéalement rappelle le thème du mariage et qui est envoyée à chacun des participants pour les remercier de l'incroyable moment de bonheur qu'on a pu partager pour un moment, et pour toujours gravé dans nos cœurs.