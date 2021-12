Dr Pierre Ricaud : reconnectez-vous avec votre beauté

Retrouvez l'élasticité de votre peau avec la gamme lift et élasticité Dr Pierre Ricaud! L'association d'actifs dermocosmétiques et de plantes médicinales dans des soins à la niacinamide, fraction pure de lin et extrait d'aneth.

Parce que le temps peut ternir et fatiguer la peau des femmes et conduire à une perte de confiance, Dr Pierre Ricaud propose depuis des années des produits de beauté qui aident les femmes à redonner de l’éclat et de l’élasticité à leur peau. Ce sont des années de recherche et de développement au service des femmes qui ont conduit à l’élaboration d’une gamme conçue pour combattre efficacement le relâchement cutané. L’objectif étant de permettre aux femmes de rire aux éclats et de profiter de la vie sans craindre que ces moments ne restent à jamais marqués sur leur visage. Parce que nous sommes convaincus que le fait de se sentir belle procure un véritable bien être, Dr Pierre Ricaud a développé la gamme lift et élasticité qui vous permet de retrouver la peau que vous méritez.

Les produits de la gamme lift élasticité

La marque propose une large gamme de produits pour combattre la perte de fermeté de la peau. En combinant différents produits, vous obtiendrez une action globale sur l’ensemble de votre visage pour un résultat harmonieux et durable. En ce sens, la gamme est composée de plusieurs soins :

Une crème lifting qui deviendra votre meilleur allié chaque jour. Une crème capable de redonner fermeté et élasticité à votre peau afin qu’elle retrouve sa force d’antan.

qui deviendra votre meilleur allié chaque jour. Une crème capable de redonner fermeté et élasticité à votre peau afin qu’elle retrouve sa force d’antan. Un lifting contour des yeux capable d’agir plus en profondeur sur le regard permettant ainsi de le réveiller tout en redonnant de l’élasticité à votre peau. Combiné à la crème, votre teint paraîtra plus radieux et harmonieux.

capable d’agir plus en profondeur sur le regard permettant ainsi de le réveiller tout en redonnant de l’élasticité à votre peau. Combiné à la crème, votre teint paraîtra plus radieux et harmonieux. Un sérum activateur qui, combiné à la crème, favorise la pénétration des actifs dans la peau et apportera de la densité et de l’élasticité à celle-ci.

Ce que peut apporter la gamme élasticité

L’élasticité de la peau ne se régénère pas avec le temps, c’est pourquoi Dr Pierre Ricaud a lancé la gamme Lift et Élasticité qui va venir répondre à la problématique de relâchement cutané. En quelques semaines, votre peau est plus dense et retrouve de son élasticité et de sa forme pour un résultat plus ferme et naturel.

Pour prendre soin de votre peau, Dr Pierre Ricaud met en avant des produits qui vous font du bien. On retrouve par exemple de l’extrait pure de graines de lin ou encore de l’extrait d’aneth qui vont venir agir sur la synthèse du collagène et réactiver l’élasticité de la peau. Vous retrouvez une peau nette et ferme, votre visage est plus harmonieux et paraît plus éveillé. Des éléments indispensables pour permettre aux femmes de reprendre confiance en elles et de vivre leur vie pleinement sans craindre le temps.

De nombreuses femmes ont déjà sauté le pas et permettent aujourd’hui à Dr Pierre Ricaud de démontrer l’efficacité de ses produits par des milliers de témoignages de femmes qui affirment ressentir un mieux-être général, une amélioration de l’état émotionnel et une amélioration nette de la fermeté et l’élasticitéde la peau après quelques semaines d’utilisation seulement.