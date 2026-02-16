Leroy Merlin : ces gants tactiles à 2,54 € pour bricoler avec précision, et vous passez peut‑être à côté

À l’approche des travaux de printemps, une paire de gants tactiles Dexter à 2,54 € fait sensation au rayon bricolage de Leroy Merlin. Suffisent-ils vraiment à allier précision, protection et budget serré ?

Les beaux jours reviennent, les projets de rénovation aussi, mais pas forcément le budget qui suit. Entre les gros gants de chantier qui transforment chaque vis en épreuve et les mains nues vite couvertes d’ampoules, beaucoup finissent par bricoler dans l’inconfort, voire en se blessant.

Dans ce contexte, un petit accessoire crée la surprise au rayon outillage de Leroy Merlin : une paire de gants tactiles Leroy Merlin signée DEXTER, affichée à seulement 2,54 €. Ce prix plancher, pour un modèle pensé pour la précision et l’usage du smartphone, attire l’œil des bricoleurs attentifs à leurs dépenses. Reste à comprendre ce que ces gants apportent vraiment sur un chantier.

Des gants tactiles Leroy Merlin taillés pour le bricolage de précision

Le produit porte un nom très sobre : « paire de gants tactile pour outil de manutention, T 9 DEXTER ». Il s’agit d’un équipement de protection individuelle destiné aux travaux courants de bricolage et de petite manutention, là où l’on manipule vis, chevilles, pinceaux ou petits outils. En ce moment, l’enseigne les propose en « Bon plan » à 2,54 € au lieu de 2,99 €, soit une remise de 15 % valable du 4 février au 3 mars. Pour moins de trois euros, l’idée est d’équiper ses mains sans sacrifier la précision.

Ces gants misent justement sur la finesse et la souplesse pour offrir un vrai bricolage de précision. Pour des montages de meubles, des petits travaux d’électricité ou des reprises de peinture délicates, les doigts restent libres de leurs mouvements. L’atout moderne, c’est la fonction tactile : les extrémités sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui permet de suivre un tutoriel vidéo, zoomer sur un plan ou décrocher un appel sans retirer ses gants toutes les cinq minutes.

Gants tactiles Dexter T9 : matières, confort et niveau de protection

À l’extérieur, la surface en latex assure une bonne adhérence sur les manches d’outils, les poignées de perceuse ou les pièces un peu glissantes. À l’intérieur, le nylon apporte élasticité et confort, avec un effet « seconde peau » qui évite la sensation de paquetage des gants épais. Le poignet élastiqué maintient le gant bien en place pendant les gestes répétitifs. Proposée en taille T 9 / L, cette paire convient à la majorité des mains adultes.

Côté sécurité, la fiche technique annonce un niveau 2 pour la résistance à l’abrasion et à la déchirure, et 1 pour la perforation et la coupure. Concrètement, ces gants supportent bien les frottements répétés sur des matériaux comme le bois ou le carton, et les petites manutentions du quotidien. Ils restent en revanche peu adaptés aux travaux exposant à des arêtes très tranchantes ou à des risques de perforation élevés, où des gants plus spécialisés restent nécessaires.

Sur le terrain, ce que ces gants tactiles changent vraiment

Sur un chantier intérieur, ils permettent par exemple de tenir une vis entre deux doigts, de positionner une cheville ou de régler un mécanisme de meuble sans avoir à retirer sa protection. L’adhérence apportée par le latex limite les glissades d’outils, un point appréciable quand on travaille en hauteur sur un escabeau. Et entre deux gestes, un coup d’œil au smartphone pour vérifier une étape ou prendre une photo du chantier se fait en restant ganté.

Pour un bricoleur amateur ou un propriétaire qui s’attaque à quelques travaux de rénovation, ce petit équipement à 2,54 € rend les séances de bricolage plus confortables sans grever le budget. À ce tarif, beaucoup choisissent d’en prendre plusieurs paires, une pour l’atelier, une pour la voiture ou la caisse à outils du jardin. Il suffit encore que le rayon soit approvisionné au prochain passage en magasin.