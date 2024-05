Soin de la peau : quelles habitudes adopter avec une peau sensible ?

Généralement marquée par une sensation d’inconfort, la peau sensible requiert des soins ciblés avec les bons actifs. Quel rituel et quels produits privilégier ?

Comment reconnaître une peau sensible ?

La peau est dite sensible lorsqu’elle réagit facilement aux facteurs externes tels que la pollution, les différents soins, etc. Les symptômes de cette sensibilité cutanée se présentent de différentes manières. Dans la majorité des cas, elle se caractérise par des irritations, des sensations de brûlure, des picotements et des rougeurs. Il est également courant que la peau sèche devienne sensible lorsque la barrière protectrice se dégrade. Dans ce cas, l’idée est de restaurer son équilibre avec des crèmes hydratantes pour le visage et d’autres soins nourrissants.

À noter qu’il est tout à fait possible que la peau soit grasse et sensible à la fois, bien que ce cas soit plus rare.

Comment nettoyer une peau sensible ?

Les soins doux sont les alliés des peaux sensibles. Utilisez un produit nettoyant spécialement conçu pour cette typologie, à l’exemple d’une eau micellaire ou d’un lait démaquillant. En revanche, évitez les soins parfumés et ceux à base d’alcool qui sont potentiellement irritants. Parce que l’accumulation de pollution augmente la sensibilité cutanée, nettoyez votre peau matin et soir.

En complément du démaquillage quotidien, prévoyez une exfoliation hebdomadaire qui fera office de nettoyage en profondeur. Encore une fois, privilégiez les formules à base d’actifs doux qui désincrustent sans agresser la peau.

Quels soins privilégier sur une peau sensible ?

Les soins sélectionnés doivent vous procurer le confort dont vous avez besoin tout en renforçant la barrière protectrice de la couche cutanée. Pour ce faire, vous disposez de plusieurs options, à l’exemple des formules apaisantes qui réduisent les rougeurs. Elles prennent la forme de sérums, de gels, d’huiles, de crèmes, etc. À base d’actifs anti-inflammatoires, elles rééquilibrent la peau et soulagent les tiraillements. De plus, elles contiennent souvent des agents émollients qui apportent une sensation de confort.

Complétez votre routine de soin avec une formule hydratante pour peaux sèches et sensibles. L’objectif est de leur fournir des actifs nourrissants qui agissent aussi bien à la surface qu’en profondeur. En effet, ils fournissent des acides gras indispensables et forment un film protecteur pour prévenir la déshydratation.

En complément, les ingrédients tels que l’huile de noisette et l’huile de bois de santal assouplissent la peau pour lutter contre les tiraillements. Formulée avec un minimum d'ingrédients, l’huile Santal de Clarins est votre alliée pour prendre soin de votre peau sèche et sensible.

