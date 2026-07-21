Arrêtez de tondre vous-même : ce robot tondeuse sans câble à enterrer cartographie 800 m² en 30 min puis tond seul

En une demi-heure, mon jardin était cartographié sans un seul fil enterré grâce au robot tondeuse sans fil périphérique Anthbot Genie 800. Mais tient-il vraiment la promesse d’une pelouse autonome, trois fois par semaine, sans presque intervenir ?

La tonte du samedi qui s’éternise, le fil périphérique à enterrer, les piquets à enfoncer… Beaucoup ont abandonné l’idée du robot tondeuse à cause de cette corvée d’installation. Avec le Anthbot Genie 800, le décor change : plus aucun câble à poser.

Ce modèle sans fil périphérique s’appuie sur une antenne GPS RTK et quatre caméras pour se repérer au centimètre. Sur un jardin de taille moyenne, la cartographie a pris une demi‑heure, puis la pelouse est restée tondue, trois fois par semaine. À une condition : bien préparer le terrain dès le départ.

Anthbot Genie 800 : le robot tondeuse sans fil qui oublie le câble périphérique

Le robot tondeuse sans fil périphérique Anthbot Genie 800 remplace le fil enterré par un duo station de charge + antenne RTK externe. Une fois l’antenne fixée en zone dégagée, le robot trace des allers‑retours parallèles, façon tondeuse, au lieu du schéma aléatoire des anciens modèles.

Les essais de Pause‑Maison et de LaboMaison concordent : l’installation demande environ une heure, le temps de brancher la base, régler l’antenne, créer son compte et lancer la première mise à jour. C’est moins que les trois à cinq heures qu’imposaient les robots à câble, tranchées comprises.

Cartographier tout le jardin en 30 minutes : mode d’emploi réel

La cartographie se fait depuis l’application Anthbot, en guidant le robot avec un joystick virtuel le long des bordures. On dessine le contour de la pelouse, on transforme massifs, terrasse, allées ou potager en zones interdites, et l’on définit les couloirs entre zones de tonte, jusqu’à 20.

Sur un jardin d’environ 800 m², la cartographie a pris 30 à 35 minutes. Près d’une haie, le signal RTK peut passer en « signal faible », comme l’a noté Pause‑Maison ; on repasse alors plus lentement ou on classe ce recoin en zone interdite. La promesse des « 10 minutes pour démarrer » évoquée par Pause‑Maison ne concerne que la mise en route une fois cette étape terminée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné / semaine 1 à 2 h 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le positionnement RTK et les 4 caméras créent une carte précise ; le robot gère jusqu’à 20 zones et reprend la tonte après chaque recharge sans vous solliciter. 💡 Le petit plus : Programmez trois passages en soirée : avec un bruit proche d’une conversation, la tonte passe presque inaperçue, même si les voisins sont dehors. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Installer l’antenne RTK près d’une haie, d’un mur haut ou dans un patio encaissé : le signal décroche et le robot se perd.

Au quotidien : tonte autonome, bruit discret et quelques limites à connaître

Une fois la carte enregistrée, le Genie 800 suit des bandes parallèles avec un léger décalage, pour un gazon uniforme. Les bordures sont coupées à moins de 5 cm des grillages et massifs ; restent un anneau d’une quinzaine de centimètres autour des troncs et quelques angles à faire au coupe‑bordure.

Les mesures de LaboMaison et de Pause‑Maison donnent 1 h 30 à 1 h 40 de tonte pour 300 à 400 m², avec un retour automatique à la base vers 15 % de batterie, 90 minutes de recharge puis reprise au même endroit. Sur vingt‑et‑une sessions, une seule intervention a été nécessaire, pour retirer un jouet oublié. Avec un bruit proche d’une conversation, un prix courant entre 850 et 1 100 € et une 4G autour de 40 €/an, il vise surtout les jardins ouverts jusqu’à 1 500 m² déjà entretenus.