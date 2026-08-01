Canicule au potager : cette liste de légumes à planter à la place des tomates a sauvé toutes mes récoltes d'été

Étés caniculaires, tomates ratées, arrosoir à la main… J’ai transformé mon potager en misant sur quelques légumes qui résistent à la canicule, et la différence surprend.

Chaque été, la scène se répète : sol craquelé, feuilles pendantes, tomates qui restent dures comme des billes malgré l’arrosoir. Quand le thermomètre reste plusieurs jours au‑dessus de 35 °C, le potager ressemble vite à un champ de bataille et les légumes “chouchous” lâchent prise les uns après les autres.

Beaucoup de jardiniers ont connu la même lassitude que Danielle, dans la Drôme, qui a confié à Radio France : « J’ai fait une seule salade sur la saison ». Pourtant, en changeant simplement la liste des légumes, certains potagers ont cessé de souffrir . Depuis que l’on mise sur des légumes qui résistent à la canicule, la donne a vraiment changé.

Quand la canicule frappe, tomates et salades baissent les bras

Dès que la chaleur s’installe plusieurs jours au‑delà de 35 °C, beaucoup de variétés populaires cessent de produire . Les laitues, les épinards, la roquette ou les pois montent précocement en graines, au lieu de donner des feuilles tendres. Les haricots verts grillent littéralement, comme chez Danielle : « Les haricots, cette année, je crois qu’on ne va pas en manger beaucoup. La moitié ont séché ».

Les tomates, les courgettes ou les haricots ont aussi besoin de très grosses quantités d’eau. Malgré les rigoles d’arrosage, les fruits restent minuscules, les fleurs avortent, les jardiniers s’épuisent pour presque rien. Le problème ne vient pas seulement de l’arrosage, mais du choix d’espèces très sensibles au chaud et au sec.

Remplacer chaque légume fragile par son champion de la chaleur

Nous avons tous déjà veillé nos plants de tomates comme des enfants malades en plein mois d’août. Bonne nouvelle : il existe des légumes qui adorent ce climat. La patate douce, d’origine tropicale, continue de se développer quand la pomme de terre s’est arrêtée et supporte des manques d’eau temporaires une fois installée. Les aubergines, poivrons et piments restent productifs en plein soleil, et gagnent même en parfum avec la montée des températures. Melon et pastèque, eux, se gavent de chaleur, à condition de suivre en eau.

Côté feuilles, la star s’appelle tétragone, souvent surnommée « épinard de Nouvelle-Zélande » : elle produit tout l’été, quand l’épinard classique s’effondre. On peut lui associer arroche et amarante pour varier les textures, et remplacer haricots et pois estivaux par pois chiche ou gombo, ce légume tropical qui pousse d’autant mieux que les températures sont extrêmes. Pour le volume, les courges de type butternut ou longue de Nice, appartenant à Cucurbita moschata, supportent bien mieux la chaleur que les potimarrons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces légumes d’origine chaude possèdent souvent des racines profondes et un feuillage épais qui limitent l’évaporation. En les associant à un gros paillage et à quelques binages, ils supportent bien mieux les épisodes de canicule que les tomates, salades ou haricots gourmands en eau. 💡 Le petit plus : garder quelques tomates et salades, mais en petites quantités et sur les zones les plus fraîches du jardin, pour le plaisir… sans que tout le potager dépende d’elles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter un potager d’été rempli de tomates, salades et haricots sur sol nu, en pensant compenser la canicule uniquement avec toujours plus d’arrosages.

Un potager plus sobre en eau, pensé pour durer

Pour que la canicule ne décide plus de tout, l’autre secret a été de décaler une partie des récoltes vers l’automne-hiver et le printemps. Ail, asperge, betterave, blette, chicorée d’hiver, échalote, épinard de saison fraîche, fève, mâche, oignon, pois, roquette ou topinambour profitent encore des pluies naturelles et demandent très peu, voire aucun arrosage. En cultivant une grande diversité d’espèces plutôt qu’une vingtaine de classiques, on augmente ses chances d’avoir toujours quelque chose à ramasser.

Les racines profondes jouent aussi les assurances tous risques . Panais, salsifis et scorsonère descendent à au moins 40 cm, là où l’humidité reste accessible quand le reste du potager a soif, tout en offrant des saveurs fines et oubliées. Avec un paillage vraiment épais et ce fameux binage qui “vaut deux arrosages”, ces champions du sec transforment un été caniculaire en simple variant du climat, et non plus en menace pour le potager.