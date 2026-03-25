Je n’avais que 2 m² : cette astuce de permaculture a remplacé tout mon potager, tous les jardiniers devraient la copier

Coin de pelouse, bout de terrasse, simple bande de terre : sur 2 m², une spirale d’aromatiques en permaculture change tout. Comment cette structure compacte remplace-t-elle un potager entier au quotidien ?

L’expression « Je n’avais que 2 m² » résume bien le dilemme de nombreux jardiniers : très peu de place, mais l’envie de récolter leurs propres plantes. Beaucoup imaginent encore qu’un vrai potager impose plusieurs carrés, des allées et des rangs bien alignés. En réalité, même une surface minuscule peut offrir une belle diversité d’herbes comestibles et changer l’ambiance d’un jardin.

Cette prouesse devient possible grâce à une structure toute simple issue de la permaculture : la spirale d’aromatiques. En volume, elle enroule les plantes comme un escargot, du point le plus haut jusqu’à la base plus fraîche. On la retrouve dans des potagers pédagogiques d’école ou dans des jardins au naturel, où la « Nouveauté 2025 : spirale d’aromatiques » accompagne déjà verger et potager. Comment cette forme peut-elle remplacer tout un potager classique sur si peu de place ?

Spirale d’aromatiques : un mini potager en 3D sur 2 m²

Une spirale d’aromatiques tient sur une zone plane d’environ 2 mètres de diamètre. Sa forme en relief crée plusieurs microclimats : le sommet, très ensoleillé et plutôt sec, convient au thym, au romarin ou à la lavande, tandis que la base plus humide favorise la menthe ou le persil. Les pierres ou briques qui composent la structure offrent aussi des abris aux insectes pollinisateurs et aux autres auxiliaires utiles au jardin.

Ce jeu avec la pierre colle bien au thème « Jardins de pierres, pierres de jardins » retenu pour les Rendez-vous aux jardins 2025. La ministre de la Culture Rachida Dati, citée par Actu.fr, évoque ces espaces « là où les pierres et les rochers ont influencé la création des jardins pittoresques au XVIIIe siècle et, aujourd’hui, continuent d’infuser dans de nombreux jardins alpins qui marient rochers et plantes dans un désordre savamment étudié ».

Où installer sa spirale d’aromatiques et quelles plantes y cultiver

Pour que la spirale remplace vraiment un petit potager, l’emplacement compte. Les spécialistes conseillent un endroit bien ensoleillé, si possible près de la cuisine pour cueillir au dernier moment. On commence par préparer le sol, puis on oriente la base vers le sud pour capter la lumière. Au sommet, la zone la plus sèche accueille les plantes méditerranéennes comme le thym, le romarin, la lavande, l’origan ou la sarriette.

Au milieu de la spirale, le sol reste modérément humide : le basilic, la coriandre ou l’estragon s’y plaisent. La base plus fraîche reçoit la menthe, la ciboulette et le persil, comme dans le potager pédagogique où thym, sarriette, origan, estragon et menthe partageront bientôt la même structure. En quelques pas, on passe d’un parfum à l’autre et l’on récolte de quoi relever salades, plats mijotés et tisanes toute la saison.

Construire et entretenir une spirale d’aromatiques sans se surcharger

Le montage est simple. Il faut des pierres ou des briques pour les parois, un peu de sable et de gravats pour le drainage, puis de la terre végétale mêlée de compost. On décaisse la zone, on étale les gravats, on monte les pierres en spirale, puis on ajoute sable et terre avant de planter. Un paillage limite les « mauvaises herbes » et permet souvent de réduire fortement les arrosages, sans pesticide ni engrais chimiques.