Rappel chez Intermarché : ce fromage au lait cru que vous avez peut‑être servi aux enfants menace leurs reins

Un reblochon de Savoie au lait cru vendu chez Intermarché est rappelé en urgence pour E. coli, avec un risque rénal chez les enfants. Êtes-vous concerné et comment réagir dans les prochains jours sans céder à la panique ?

Le reblochon de Savoie au lait cru, star des tartiflettes d’hiver, se retrouve au centre d’une alerte qui glace de nombreux parents. Le 3 mars 2026, la plateforme officielle Rappel Conso a annoncé un rappel d’urgence visant un reblochon vendu chez Intermarché, après la détection de la bactérie E. coli STEC. Beaucoup de familles découvrent aujourd’hui qu’elles l’ont déjà mis sur la table, parfois pour leurs enfants.

Ce rappel vise un reblochon de Savoie au lait cru susceptible de provoquer de violentes diarrhées et, dans certains cas, de graves atteintes des reins chez les plus jeunes. L’idée qu’un simple morceau de fromage puisse déclencher un tel scénario résonne fort chez les parents qui se disent qu’ils l’ont servi à leurs enfants sans le savoir. Une chose est sûre : les prochains jours sont décisifs.

Rappel reblochon Intermarché : le lot précis à traquer dans le frigo

Le produit en cause est un reblochon de Savoie au lait cru sans marque apparente, fabriqué par MASSON SA. Il pèse entre 450 et 550 g, mesure environ 14 cm de diamètre et se présente dans un emballage papier plastifié. Le lot concerné porte le numéro 6-01, avec une date limite de consommation au 15/04/2026, vendu au rayon frais de tous les Intermarché de France du 23 janvier au 4 février 2026.

Si votre reblochon ne cumule pas ces trois éléments – poids autour de 500 g, lot 6-01, DLC 15 avril 2026 -, il n’est pas concerné par ce rappel reblochon Intermarché. Un second rappel touche un reblochon de Savoie AOP au lait cru 28 % MG UDNR de 450 g, marque U Saveurs, lot 6-01V, GTIN 3368959894246, vendu dans les magasins U de plusieurs régions entre le 20 janvier et le 3 mars 2026.

E. coli STEC : risques digestifs et cauchemar rénal pour les enfants

Selon Rappel Conso, la bactérie Escherichia coli shiga toxinogène peut entraîner « dans la semaine qui suit la consommation du produit contaminé, des diarrthées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnées ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants », indique le site. Cette forme d’E. coli peut s’attaquer aux reins et provoquer un syndrome grave chez certains enfants.

Les autorités sanitaires rappellent que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées restent les plus fragiles face à E. coli. Pour eux, elles recommandent d’éviter le lait cru et les fromages au lait cru, de bien cuire les viandes hachées et de laver soigneusement les fruits et légumes.

Je l’ai servi à mes enfants : que faire et qui appeler

Si le fromage est encore au frais, il ne faut plus le manger. Les autorités demandent de le détruire ou de le rapporter en magasin pour remboursement. Le service consommateurs Intermarché est joignable au 04 50 37 51 76.

Pour les familles qui l’ont déjà servi, tout repose sur la surveillance des jours suivants. En cas de diarrhées, vomissements, douleurs abdominales ou fièvre, il faut consulter un médecin en signalant la consommation de ce reblochon. Sans symptôme dans les 15 jours après ingestion, Rappel Conso indique qu’il n’est pas nécessaire de consulter.