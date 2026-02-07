Rappel chez Supermarchés Match : ce produit d’hiver contaminé à la Listeria est à sortir d’urgence du frigo

Un boudin noir sans marque vendu chez Supermarchés Match fait l’objet d’un rappel en urgence pour risque de Listeria. Êtes-vous concerné par ces lots de janvier potentiellement dangereux ?

Un produit simple, choisi pour un dîner d’hiver sans y penser, peut aujourd’hui poser problème. Un rappel Supermarchés Match vise un boudin noir vendu au rayon libre-service, avec un risque infectieux qui ne se voit ni à l’œil ni à l’odeur.

Ce rappel concerne un boudin noir oignons brasse sans marque, conditionné sous vide, potentiellement présent dans de nombreux réfrigérateurs après des achats effectués en janvier dans des magasins Supermarchés Match partout en France. Le produit est suspecté d’être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Votre réfrigérateur est peut-être concerné.

Boudin noir oignons brasse : le produit précis rappelé chez Supermarchés Match

Le produit en cause est un boudin noir aux oignons vendu sous vide, à l’unité ou par deux, au rayon libre-service réfrigéré des Supermarchés Match, sur la France entière. Il s’agit d’un article sans marque commerciale affichée, ce qui peut rendre son identification moins évidente quand l’emballage a déjà été entamé ou rangé rapidement.

Pour savoir si votre boudin est visé, il faut vérifier le code-barres GTIN 3346650201112 et une date limite de consommation comprise entre le 14/01/2026 et le 28/01/2026. Ces boudins ont été commercialisés sur la même période, du 14 au 28 janvier 2026. La procédure de rappel prévoit un remboursement en magasin jusqu’au samedi 21 février 2026, à condition de présenter le produit ou au moins une photo claire de l’étiquette.

Risque de listériose : ce que change la présence de Listeria

Le motif officiel du rappel est la présence possible de Listeria monocytogenes. Cette bactérie peut contaminer des charcuteries prêtes à consommer et supporte bien le froid du réfrigérateur. Une fois ingérée, elle peut provoquer une infection appelée listériose, qui reste parfois discrète au début mais peut prendre une tournure grave chez certaines personnes fragiles.

La maladie se manifeste le plus souvent par une fièvre, des maux de tête et des courbatures, parfois associés à des troubles gastro-intestinaux. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation du produit. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont particulièrement exposées à des complications comme des atteintes neurologiques ou des risques pour le fœtus, ce qui justifie une vigilance sérieuse.

Que faire si vous avez ce boudin noir de Supermarchés Match à la maison ou si vous l’avez mangé

Les autorités recommandent de ne plus consommer ce boudin noir, même s’il paraît normal. Il doit être rapporté en magasin pour remboursement jusqu’au 21 février 2026, ou jeté dans un sac bien fermé si le retour n’est pas possible. Il est conseillé de garder l’étiquette ou une photo, de nettoyer rapidement la zone du réfrigérateur en cas de coulures, et de signaler toute présence en rayon via la plateforme SignalConso, en complément des informations disponibles sur Rappel Conso.

Si vous avez déjà consommé ce boudin issu des lots concernés, il est recommandé de surveiller votre état de santé pendant plusieurs semaines. En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures, surtout si vous êtes enceinte, âgé ou immunodéprimé, il faut consulter rapidement un médecin en lui indiquant la consommation de ce produit rappelé, même si les symptômes semblent modérés.

Sources :