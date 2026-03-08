Rappel massif : ces jambons Aoste et Système U que vous avez peut‑être déjà servis aux enfants posent un risque

Un rappel massif vise depuis le 6 mars 2026 plusieurs jambons blancs Aoste et Système U potentiellement contaminés par Listeria monocytogenes. Des frigos familiaux de toute la France aux magasins d’usine d’Isère et du Rhône, les parents s’interrogent.

Ces derniers jours, beaucoup de parents ont eu le même vertige devant leur frigo : ce jambon blanc servi aux enfants fait l’objet d’un rappel jambon blanc Aoste Listeria. Le 6 mars 2026, la plateforme officielle Rappel Conso a diffusé une alerte sur plusieurs jambons fabriqués sur le site Aoste, en raison d’une suspicion de Listeria monocytogenes.

Dans cette série de rappels figurent du jambon Aostinos 2 tranches 130 g, du jambon au torchon Aoste 4 tranches 260 g vendus en grande surface dans toute la France, mais aussi un jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g distribué par Système U, sans oublier des tranches déclassées marque NEUTRE issues des magasins d’usine Aoste en Isère et dans le Rhône. De quoi faire hésiter avant de préparer un croque-monsieur.

Quels paquets de jambon Aoste et Système U sont rappelés ?

Parmi les références les plus diffusées figure un jambon blanc cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g, marque Aoste, vendu sous enseigne Système U : GTIN 3449865373145, lot 12038981, date limite de consommation 21/03/2026. Fabriqué sur le site Aoste (marque de salubrité FR 38.012.001 CE), il a été vendu du 23/02/2026 au 06/03/2026, avec une procédure de rappel active sur Rappel Conso.

Les fiches Rappel Conso détaillent aussi des tranches de jambon cuit déclassées, marque NEUTRE, vendues dans les magasins d’usine Aoste. Dans le Rhône (69), il s’agit du GTIN 3449865225949, lot 12037954, DLC 18/03/2026, commercialisé du 06/03 au 18/03/2026. En Isère (38), le GTIN 3449849917006 couvre les lots 12053018 (DLC 18/03/2026) et 12053240 (DLC 21/03/2026), vendus du 24/02 au 21/03/2026, avec une fin de rappel fixée au 20/03/2026.

Que faire si votre jambon correspond à un lot rappelé ?

Pour y voir clair, sortez tous les paquets de jambon blanc du réfrigérateur et regardez les étiquettes. Concentrez-vous sur les produits Aoste, Aostinos et Système U, mais aussi sur les achats issus des magasins d’usine Aoste de l’Isère et du Rhône, puis suivez cette petite check-list :

Regarder la marque et le type de jambon (Aoste, Aostinos, Système U ou tranches NEUTRE des magasins d’usine Aoste).

Comparer GTIN, numéro de lot et DLC avec les références annoncées par Rappel Conso.

Se rappeler le lieu d’achat et, en cas de doute, consulter la fiche en ligne ou utiliser SignalConso.

Si un paquet correspond, la consigne est simple : ne plus le consommer, le retirer du frigo et le détruire ou le rapporter en magasin. Pour les jambons achetés en grande surface, un dédommagement est proposé dans le cadre du rappel. Pour les tranches déclassées NEUTRE des magasins d’usine Aoste, les fiches mentionnent « Autre (voir informations complémentaires) » et « Voir modalités en magasin » ; un numéro dédié, le 04 90 84 24 68, répond aux questions.

Listeria : signes à surveiller

La bactérie peut provoquer une listériose avec fièvre, maux de tête et courbatures. Femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées doivent surveiller ces signes et consulter un médecin : le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après consommation de jambon.