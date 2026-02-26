Rappel produit chez Action et Hema : ces jouets pour enfants que vous avez peut‑être chez vous contiennent de l’amiante

Rappel Conso tire la sonnette d’alarme sur des jouets pour enfants vendus chez Action, Hema, B&M et Smyth’s Toys. Ce rappel jouets amiante Action Hema soulève de vraies questions pour les parents, entre risques, vérifications et remboursements.

Un jouet mou qu’on étire, ou un kit de sable coloré pour occuper les mercredis : ces articles très courants dans les rayons discount se retrouvent aujourd’hui dans des communiqués de rappel. En cause, plusieurs références vendues en France chez Action et Hema, désormais visées par une alerte concernant des jouets pour enfants.

Selon la plateforme officielle Rappel Conso, des traces d’amiante ont été détectées dans le rembourrage ou les composants de certains jouets, ce qui a déclenché un rappel jouets amiante Action Hema depuis le 20 février 2026. L’avertissement, rendu public le 25 février, concerne des figurines élastiques et des jeux créatifs en sable largement diffusés dans les magasins en France. Un réflexe de vérification s’impose.

Pourquoi ces jouets Action et Hema sont rappelés pour amiante

Selon Rappel Conso, les jouets visés par le rappel posent problème à cause de leur rembourrage. Pour les figurines Stretcherz vendues chez Action, « le garnissage peut contenir de l’amiante », explique le site public Rappel Conso, cité par Nice-Matin. Les figurines élastiques Stretch Squad, elles aussi en rayon chez Action, présentent des « traces d’amiante » dans leur rembourrage.

Ce matériau n’est pas anodin. Rappel Conso rappelle que l’amiante est « une substance dangereuse qui peut provoquer de graves problèmes de santé lorsque des fibres sont inhalées ». L’avis de rappel précise que l’exposition « peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand », en particulier « par inhalation ». D’où l’importance de repérer rapidement les jouets concernés.

Quels jouets Action, Hema, B et M et Smyth’s Toys sont concernés

Chez Action, le rappel vise les sets de quatre figurines élastiques Stretchers de la marque Stretch Squad, vendus d’avril 2024 à février 2026, et aussi les figurines vendues à l’unité. Les mêmes références ont été distribuées dans les magasins B et M et Smyth’s Toys. Pour chaque produit, une vingtaine de lots sont listés sur le site Rappel Conso, avec un numéro pour les clients d’Action : le 01 55 56 41 52.

Hema retire en parallèle plusieurs jeux créatifs en sable : des cartes et magnets création en sable, des lots de 6 sableurs, mais aussi des jeux de sable et de bricolage. « Après des analyses, il a été constaté que de l’amiante a été détecté dans au moins un petit tube des produits mentionnés », précise Rappel Conso. Les familles peuvent joindre le 01 40 39 94 61 pour toute précision sur ces articles.

Que faire si l’un de ces jouets contenant de l’amiante est chez vous

Si vous possédez l’un de ces jouets, il ne faut plus l’utiliser. Rappel Conso demande de garder ces produits « hors de portée des enfants » en attendant de les rapporter au magasin pour remboursement. Le site officiel met à disposition la liste détaillée des références et des lots, ce qui permet de vérifier si le jouet à la maison est concerné.

Il faut ensuite rapporter le jouet dans l’enseigne où il a été acheté, chez Action, Hema, B et M ou Smyth’s Toys, pour obtenir un remboursement. Pour toute question, les familles peuvent appeler Action au 01 55 56 41 52 ou Hema au 01 40 39 94 61 et consulter les fiches détaillées sur le site Rappel Conso.