Rappel en Bretagne : cette crème au lait cru achetée avant Noël peut contenir Listeria, vérifiez vite votre frigo

Un pot de crème épaisse, artisanal, acheté juste avant les fêtes et resté au fond du réfrigérateur depuis Noël : le scénario parle à beaucoup de foyers bretons. L'expression "Encore dans mon frigo depuis Noël" résume bien la situation, observe la rédaction du site Peaches, alors qu’un rappel produit en Bretagne vise précisément une crème au lait cru qui a pu accompagner desserts et plats de fin d’année.

Publié le 24 décembre 2025 sur RappelConso.gouv.fr, ce rappel concerne une crème crue Ferme des Ecotones vendue autour de Guer, dans le Morbihan, entre le 19 et le 22 décembre 2025. Le motif tient à un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes dans un seul lot bien identifié : un simple contrôle de l’étiquette permet de savoir si votre pot est concerné.

Rappel crème crue Ferme des Ecotones : le pot exact à jeter

Le produit visé est une crème crue au lait cru de la Ferme des Ecotones, conditionnée en pot en verre de 200 ml. Le rappel ne concerne qu’un lot unique, ce qui évite d’étendre la vigilance à tous les produits de la ferme. Ce lot se reconnaît grâce à plusieurs mentions imprimées sur le pot.

Marque : Ferme des Ecotones, crème crue au lait cru

Format : pot en verre 200 ml

GTIN : 3760277720205

Lot : lot 41 351

Date limite de consommation : 01/01/2026

Dates de vente : du 19/12/2025 au 22/12/2025

Cette crème a été commercialisée dans un rayon d’environ 25 km autour de Guer, dans des magasins comme Biocoop Guer, Biocoop Plélan-le-Grand, Biocoop Ploërmel, Escale Paysanne à Malestroit, Terroir et Cie à Plélan-le-Grand et Le Champ Commun à Augan. La procédure de rappel était annoncée jusqu’au 2 janvier 2026, avec possibilité de remboursement, et la Ferme des Ecotones met à disposition le numéro 06 72 61 14 97 pour répondre aux questions.

Listeria monocytogenes : un risque de listériose à ne pas négliger

Le rappel a été déclenché en raison de la possible présence de Listeria monocytogenes dans ce lot de crème crue. Cette bactérie peut provoquer une listériose, infection rare mais grave, surtout chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est fragilisé. Les premiers signes décrits incluent une fièvre, des maux de tête, des courbatures et parfois des troubles digestifs. Le délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines après consommation, la vigilance doit se prolonger bien au-delà des fêtes.

Les autorités sanitaires rappellent régulièrement que les produits au lait cru, comme cette crème, sont déconseillés aux femmes enceintes, aux personnes immunodéprimées et aux personnes très âgées. Ces publics sont invités à privilégier les laits et crèmes pasteurisés, justement pour limiter le risque de listériose lié aux aliments non pasteurisés.

Gestes à adopter si vous avez ce pot au frigo ou l’avez déjà mangé

Pour un pot encore présent dans le réfrigérateur et correspondant aux références du lot rappelé, les consignes relayées par Rappel Conso sont claires : ne plus le consommer, ne pas le goûter "pour voir" et ne pas chercher à le rattraper en le faisant bouillir ou en le congelant. Le pot peut être rapporté en magasin pour remboursement ou jeté, après l’avoir emballé soigneusement, puis en nettoyant l’étagère du frigo et en se lavant les mains pour limiter tout risque de contamination croisée.

Les personnes ayant déjà consommé cette crème crue issue du lot 41 351 doivent surveiller l’apparition de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs dans les huit semaines qui suivent. En cas de symptômes, il est recommandé de consulter un médecin en signalant la prise de crème crue Ferme des Ecotones, vendue entre le 19 et le 22 décembre 2025, et de se rapprocher si besoin du numéro d’information 06 72 61 14 97 communiqué par la ferme.