Artwear Tattoo, le tatouage temporaire

Un tatouage, c’est à vie alors vaut mieux être sûre de nous sinon on opte pour le Artwear tattoo !

ArtWear Tattoo est une société qui travaille en partenariat avec plus de 30 artistes (tatoueurs, graphistes, artistes peintres...).

Spécialisée dans le tatouage temporaire haute définition, l’entreprise propose une gamme très large et diversifiée de tatouage allant du "Baby Tattoo" (entre 4 et 10 cm) au "Big Tattoo" (recouvrant le bras entier, le dos, la jambe...).

Le plus ? La marque propose également un service de tatouage personnalisé qui peut s’avérer très utile pour les personnes désireuses de se faire tatouer mais ayant tout de même un doute.

La pose est la même que celle de vos tatouages Malabar ! Facile à appliquer, indolore et largement abordable, il reste intacte de 3 à 10 jours.

Alors c'est quand que vous essayez ?

