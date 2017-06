Awaken car, pour plus de sécurité en voiture

Comme quoi la technologie a tout de même du bon !

Awaken car, c’est quoi ?

Il s'agit du nom donné à un boitier connecté permettant de sécuriser les voyages en voiture. Une application assiste le boitier à l’aide d’une SIM et permet aux utilisateurs d’être tenus au courant de l’état de la voiture, de ses déplacements en temps réel, etc. En cas d’accident, le boitier envoie directement une alerte aux urgences, ce qui permettra donc ainsi aux secours d’intervenir le plus rapidement possible.

Il faudra compter entre 179,99 € et 329,99 € pour se voir offrir le boîtier et l’abonnement carte SIM, variable en fonction de la durée d’abonnement. L’application mobile, elle, est gratuite et disponible sur iOS et Android.

Alors conquis ?