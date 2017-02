Ce jeune homme aide un SDF à retrouver un travail et raconte leur histoire

Voilà une histoire comme on les aime, bienveillante et qui pose de vraies questions sur la difficulté des SDF à retrouver un job

On vous traduit ce que raconte cette vidéo :

Un californien aide un SDF vivant dans une tente à trouver un job.

Comme beaucoup de gens, Adam August fréquente régulièrement un Starbucks pour prendre un café. A plusieurs occasions, Auguste remarque la présence d'un pauvre homme dehors.

"A chaque fois que je le voyais, je me disais qu'il faudrait que je l'invite à manger mais je trouvais toujours une excuse pour ne pas le faire. Aujourd'hui fut différent. C'est certainement égoïste mais j'étais seul. Je ne voulais pas passer la journée seul. J'ai marché vers lui, mis ma main sur son épaule et que je lui ai demandé s'il voulait manger avec moi."

August apprend que Tarec Atkinson est né en Jamaïque et qu'il est venu aux USA il y a 8 ans.

Atkinson a passé l'année dernière dans une tente sous une autoroute. Il n'a pas d'amis ou de famille et passe le plus clair de son temps seul. Il a vécu des jours sans nourriture, parfois vivant de baies qu'il cueillait et il n'a pas pris une douche depuis un mois.

Auguste l'a invité chez lui pour qu'il prenne une douche. Mais il ne s'est pas arrêté là.

Le We suivant, il l'a conduit dans des boutiques à la recherche d'un job et lui a acheté une tenue pour passer des entretiens.

"Nous nous sommes arrêtés chez Ross pour qu'il puisse se prendre une chemise et des pantalons. J'étais sidéré par le changement immédiat de son allure. Son sourire était lumineux, il se tenait plus droit et même marchait en se pavanant"

Ensemble ils ont rendu visite à Walgreens, CVS et plus encore mais beaucoup des boutiques leur ont répondu qu'il fallait postuler en ligne.

C'était un problème pour Atkinson qui n'avait pas de d'appareils ni même de savoir-faire en informatique. Donc les deux se sont rendus à la bibliothèque.

"Le regarder se bagarrer avec l'informatique m'a ouvert les yeux. Certaines personnes jugent les SDF. Nous avons tous entendu un jour quelqu'un dire "Pourquoi ne prennent-ils pas juste un travail ?" ou "Ils sont fainéants". J'ai vu de mes yeux comme le système est fait pour faire échouer des personnes comme Tarec."

Quand Atkinson a réussi à décrocher un entretien chez Safeway, August l'a accompagné sur place.

"Je me souviens qu'en le conduisant, j'étais nerveux. Je l'ai regardé et je lui ai demandé comment il se sentait. Il m'a répondu "Je l'ai". Et je l'ai cru"

Atkinson est ressorti 20 minutes plus tard, en souriant, les pouces levés. Il avait officiellement un job ! les deux compères ont été fêter ça avec une glace !

Que pensez-vous de l'acte de gentillesse de August ?