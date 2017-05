Cette troupe organise des spectacles pour animaux

Vous avez un chien, un chat ? Vous aimez le théâtre ? Regardez attentivement cette vidéo !

Krõõt Juurak (Estonie) et Alex Bailey (UK) sont des artistes qui travaillent à Viennes.

Depuis 2014, ils ont commencé à expérimenter un nouveau concept: Performances for Pets. Ce nouveau concept consiste à offrir un spectacle aux animaux domestiques, en particulier aux chats et aux chiens. Le duo a déjà donné près de 100 représentations à Zürich, Erlangen, Bruxelles, Bristol, Tallinn, Berlin et Vienne.

Leur récente collaboration a donné naissance à différents projets tels que Animal Jokes, Animal Show et Performances for Pets.

Ils se déplacent à domicile sur appel des propriétaires et commencent leur spectacle après une courte discussion avec ces derniers. Ils analysent la personnalité de l'animal et improvisent une performance pouvant aller jusqu'à 30 minutes !

Original, n'est-ce pas ? Si vous voulez voir leurs performances, rendez-vous sur performancesforpets.net