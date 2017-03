Customiser des pots en verre avec du matériel de boulot

Vous avez envie de customiser les pots à café ou à thé du boulot ? On a le tuto qu'il vous faut !

Pour fabriquer une nouvelle étiquette à votre pot à thé/café, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un gros rouleau de scotch, d'une paire de ciseaux, d'un texte ou d'un dessin imprimé sur une feuille blanche et de l'eau...

Vous recouvrez vos impressions avec le scotch en veillant bien à presser les deux éléments ensemble. Vous découpez l'étiquette ainsi créée et vous la plongez dans l'eau. Pas besoin qu'elle soit chaude, celle du robinet fait parfaitement l'affaire. Vous frottez la partie non plastifiée pour enlever le papier. Une fois le blanc totalement parti, vous séchez l'étiquette et vous pouvez ensuite la positionner sur le pot !

Tadaaaaam ! Ca vous a pris 10 minutes et vous avez le plus joli pot à café du boulot. Un tutoriel à partager non ?

Variante possible : rajouter des décos sur vos pots à crayons ou sur la tirelire du service ! Dessins ou textes rigolos, les personnalisations sont infinies.