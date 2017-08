De nouvelles infos sur le parc Star Wars de Disney

Le projet a bien avancé. On vous raconte tout !

Pour ceux qui l'ignorent, deux parcs consacrés à la saga de Star Wars sont actuellement en construction en Floride et en Californie, à Orlando et à Anaheim. Depuis que Disney a racheté la licence en 2012, les projets d'exploitation ne manquent pas mais ceux-ci sont parmi les plus importants ! Avec cette vidéo, Disney dévoile l'avancée des travaux et nous permet de nous projeter davantage grâce à des maquettes 3D. Ça fait drôlement envie !

Ces espaces, baptisés Star Wars: Galaxy’s Edge, s'étendront sur cinq hectares chacun et coûtent la bagatelle d’un milliard de dollars. Les visiteurs pourront déambuler dans une planète encore inconnue, baguenauder dans un port commercial et franchir « l’un des derniers stops avant la galaxie lointaine », une expérience vraiment immersives. Dans les deux attractions principales, les visiteurs pourront soit piloter le Falcon Millenium et soit prendre part à une bataille spatiale entre la Résistance et le Premier ordre.

Si on en croit les déclarations de Bob Chapek, le président de Walt Disney Parks & Resorts, la promesse est impressionnante : "À la seconde où vous arrivez, vous faites partie d'une histoire de Star Wars ! Vous deviendrez immédiatement un citoyen de la galaxie et expérimenterez tout ce que ça implique, y compris vous habiller dans la tenue appropriée. Une fois que vous quittez la Terre, vous découvrirez un vaisseau vivant avec des personnages, des histoires et des aventures qui se déroulent autour de vous."

Selon les concepteurs du parc, les visiteurs interagiront avec des personnages. Ils devront d'ailleurs choisir leur camp. Il va falloir patienter encore un peu, les attractions ne seront pas ouvertes au public avant 2019.

Petit bonus, dans le parc d'Orlando, un hôtel qui selon Bob Chapek sera "différent de tout ce qui existe aujourd'hui". On pourra y boire des boissons venues de nulle part. Oh la la... Vivement qu'on puisse définir nos coordonnées d'hyperspace pour partir explorer la Galaxy's Edge de Star Wars !