Des posters IKEA à cuisiner !

Vous êtes nuls en cuisine mais vous adorez manger ? Expatriez-vous au Canada, IKEA a la solution !

IKEA, notre entreprise suédoise préférée, a imaginé un petit catalogue pas comme les autres... En effet, il s'agit d'un livre de cuisine intitulé Cook this Page. A l’intérieur, de délicieuses recettes y sont proposées et la méthode de préparation n'est pas banale ! Imprimé sur du papier cuisson, Cook this page permet d’utiliser directement ses pages pour cuisiner dessus ! Le graphisme est immédiatement reconnaissable, on est bien chez Ikéa. Il nous reste qu'à suivre la notice en posant sur chaque emplacement l'ingrédient demandé pour faire ces papillottes. Ludique et accessible, cette nouvelle manière de cuisiner pourrait bien séduire les réfractaires à s'improviser chef 3 étoiles ! De quoi impressionner les copains ou la belle-mère autour d'un bon dîner.

Une opération créative imaginée par l’agence Leo Burnett Toronto mais qui n'est hélas disponible qu'au Canada !

On espère vite voir le concept arriver en France !