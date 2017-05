Exceptionnel ! Au Canada, un énorme iceberg attire une foule de curieux

Un iceberg à la dérive au large de Terre-Neuve a fait l’attraction. Des images spectaculaires !

A la fin du mois d’avril, la petite ville de Ferryland au Canada, bourgade tranquille de près de 500 âmes, a connu des embouteillages inédits. En effet, ce sont des centaines de curieux qui se sont rendus sur sa côte pour admirer un gigantesque iceberg à la dérive.

Un grand nombre d’icebergs passent chaque année au large de la petite ville. Le phénomène est dû à de forts vents, qui emmènent les blocs de glace depuis l’Arctique, et au réchauffement climatique, qui favorise les détachements des calottes glaciaires. Cette région porte d’ailleurs le surnom d’allée des icebergs. En 2016, au large de Ferryland, on a ainsi dénombré 687 passages de ces géants de glace, dangereux pour la circulation des bateaux. Cette année, le phénomène pourrait être encore plus important puisque 616 icebergs ont déjà été repérés. Mais qu’est-ce qui rend cet iceberg aussi particulier alors ?

Tout d’abord, le colosse s’est autorisé une petite halte près de la côte, où il est resté sans bouger pendant plusieurs jours, ce qui a permis aux observateurs de profiter longuement du spectacle. De nombreuses photos et vidéos ont ainsi envahi les réseaux sociaux.

Mais surtout ce sont les dimensions du mastodonte qui sont impressionnantes : à son point le plus haut, il mesure 46 m, ce qui semble démesuré devant l’habitat local. Les scientifiques estiment que 90% du volume d’un iceberg est situé sous la surface de l’eau. La partie sous-marine de cet iceberg peut probablement descendre jusqu’à 400 m de profondeur. En revanche on n’a aucune information sur la forme que peut prendre cette partie immergée. On ne peut qu’imaginer son gigantisme !