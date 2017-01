Ne jetez plus le pain de la veille ou plus vieux. Regardez cette recette astucieuse pour recycler vos baguettes sèches !

Un peu d'huile, de l'eau pour ramollir, du pain dur... On mélange et malaxe les trois ingrédients afin d'obtenir une consistance malléable qu'on peut plaquer au fond d'un moule. Ensuite on construit sa pizza comme on l'aime : fond de sauce tomate, fromage rappé, mozzarella, jambon, oignons, anchois, basilique frais...

Vous nous direz ce que vous en pensez ! Ici on a testé et on valide !