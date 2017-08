Jouer au Puissance 4 au basket, c'est possible !

Le Puissance 4 n'est pas le jeu le plus passionnant du monde, mais couplé au basket, il reprend de l'intérêt et de l'amusement !

Deux américains ont eu la chouette idée de coupler 2 jeux populaires : le Puissance 4 et le lancer de paniers. Ils ont construit une structure qui n'est pas sans rappeler des jeux de fête foraine. On lance les ballons jaunes et rouges en visant des paniers de baskets? L'idée est qu'ils atterrissent dans des colonnes, en essayant de former les fameuses 4 couleurs de suite !

Soit les joueurs jouent chacun leur tour, soit ils enchaînent les lancers afin de remplir au maximum la structure de ballons et optimiser leurs chances de faire une ligne gagnante !

Vous êtes partants pour une partie ?