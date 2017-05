La barrette couteau suisse

Vous voulez un couteau suisse, discret, qui pourra passer toutes les douanes ? Vous allez adorer Clippa !

Clippa c'est quoi ?

C'est votre couteau suisse version barrette ! C'est Mac-Gyver sur votre tête. C'est la mode au service du bricolage. C'est cet étonnant clip à cheveux qui sert de lime à ongle, tournevis, couteau, décapsuleur et j'en passe ! Bref, c'est LA barrette à tout faire ! Il en existe 3 modèles :

1- La Clippa (60mm)

2- La Clippa BLACKFIN (52mm)

3- La Clippa LADY (52mm)

La Clippa classique est la barrette grise, elle a l'option tournevis (grand et petit), porte-clé, règle, couteau et clé de 8mm. Pour la lime à ongle et le décapsuleur, il faudra opter pour la Clippa Blackfin ou Lady sachant que ces dernières n'auront pas des fonctionnalités identiques. Dans tous les cas, ces barrettes sont une bonne invention pour les bricoleuses coquettes (ou pour les mecs chevelus) !

Alors, merci Monkey Business Mini Tools ! Voilà une excellente idée de cadeau à petit budget pour épater les nièces un peu pénibles de votre conjoint... (9€ sur Amazon)