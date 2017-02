Cette vidéo montre les heures de travail et de minutie qu'il a fallu pour réaliser cette robe digne d'un conte de fée !

La chanteuse chinoise Jane Zhang a dit "oui" à Michael Feng dans une somptueuse robe de mariée signée Tony Ward !

Cette robe de mariée sur mesure est composée de centaines de couches d'organza, de soie, de perles en cristal et de broderies et elle a nécessité plus de 350 heures de travail ! Entièrement réalisée à la main dans les ateliers du couturier Tony Ward, elle comportait un bustier, une jupe bouffante et une immense traîne.

La chanteuse pop, très connue dans son pays et donc très observée, ne pouvait pas se marier dans une robe plus élaborée que celle-ci ! Niveau accessoire, la mariée a préféré laisser toute la place à sa majestueuse tenue et ne portait qu'une paire de boucle d'oreille (en diamant tout de même...)

Le couple, amoureux depuis 13 années, a célébré son mariage en Italie, au milieu des ruines d'une abbaye du 6ème siècle, entourées de collines verdoyantes et de vignobles. Leur passion commune pour la musique a été le thème pour la décoration.

Le dessin original de la robe

Et la réalisation... il y a de la magie dans l'air non ?

Encore une photo pour mieux apprécier le travail exceptionnel !

Pour voir plus de photo de ce mariage, cliquez ici.